Cream Soda и Алена Свиридова перепели ее главный хит «Розовый Фламинго». В клипе — дичь, перья, дворянские утехи, а также Александр Гудков, Никита Кукушкин и Евгений Понасенков (он, как водится, гуляет). «Афиша Daily» представляет видео с подробными комментариями главных действующих лиц.

Никита Кукушкин : Точно не помню, чем эта песня была для меня в юности. Но сейчас, когда слушаю, я анализирую ее, как говорится, с высоты прожитых лет.

Илья (Cream Soda): А я в детстве не слышал этот трек. Я узнал о его существовании, когда нам предложили сделать его ремейк.

Дима (Cream Soda): Я тоже впервые услышал этот трек в детстве, смотря телевизор вместе с родителями. Тогда клип на него показался мне чем‑то интимным и эротическим.

— Когда вы впервые в жизни услышали «Розового Фламинго»? Аня (Cream Soda): Еще в раннем детстве. Она всегда была для меня особенно красивой.

Позабылось мое первое впечатление, но сегодня для меня «Розовый фламинго» — гимн необычному человеку, странному, непохожему на других.

Дима (Cream Soda): Никита Кукушкин предложил нам поработать над треком, записанным до нулевых. Он говорил, что люди того времени будто бы лучше понимали эту жизнь. В итоге он выбрал «Розовый фламинго» и поставил нам условие: он обязательно снимется в главной роли в клипе на эту песню. По началу мы отказались, но потом как по наитию прочувствовали смысл его слов.

— Кому пришла идея перепеть «Розового Фламинго»? А Алена Свиридова быстро согласилась? Не было ей грустно, что все в основном вспоминают именно эту песню, а не какие‑то еще? Аня (CreamSoda): Всем сразу! Так получилось, что мы параллельно подумали об одном и том же. И даже одновременно обсуждали идею со своими знакомыми. А узнали об этом уже позже, при личной встрече.

Алена Свиридова: Идея перепеть «Розовый фламинго» пришла «Крем Соде». Я согласилась, изначально не особо веря в успех, так как уже многие музыканты и диджеи делали ремиксы на этот трек, откровенно проигрывая оригинальной версии. Но ребята развернули музыку на 180 градусов и наполнили её иным смыслом, который мне оказался созвучным!

На самом деле сначала я предлагала другую песню. Казалось, что «фламинго» не получится. Но я ошибалась! А работа над другой песней у нас впереди.

Аня (Cream Soda): Поначалу Алена сомневалась, но мы смогли убедить ее, что мы достойные ребята. Она, конечно, хотела сделать ремейки и на другие свои, не менее красивые, треки, но мы понимали, что стартовать нужно именно с «Розового фламинго».

Дима (Cream Soda): Эта песня — повод для гордости! Память о ней нужно освежать.

Илья (Cream Soda): Я уверен, что и «Плачу на техно» тоже нужно будет освежить лет через пять. Мы надеемся, что в будущем кто‑нибудь запишет, например, дрилл-версию.

— Если описать одним абзацем сюжет клипа — что это вообще было? Безумный дворянин, Гудков, который смотрит на все одним, но зорким глазом, охота, собаки — как это вообще все придумалось? Это же дичь (в самом лучшем смысле слова, отмечу)!



Cream Soda: По сюжету клипа Розовый фламинго — изгой. Он не похож на других и является символом самовыражения — злободневной темы, которая делает популярной такие явления, как TikTok, где любой может быть тем, кем захочет, и делать то, что любит.

Никита Кукушкин, сыгравший главную роль, олицетворяет этот образ свободы — он отличается от большинства: одержим охотой на себя самого, вовлекая в эту странную игру и других персонажей истории. Его философия проста: быть непонятным — не страшно. Страшно держать себя настоящего в самодельной клетке под чугунным замком — мы все когда‑то прошли через это, потому смысл песни и сюжет клипа особенно близки нам.

Алена Свиридова: Сюжет клипа — абсолютная дичь. Но как я люблю такое! И ведь никто раньше мне подобное не предлагал. Я в восторге!

— А Понасенков как появился? Ну, то есть он там делает примерно то же, что и всегда — гуляет. Но все же — как? Зачем?

Дима (Cream Soda): Мы с Ильей придумали позвать в клип Понасенкова, потому что он наш герой и идеально подходит выбранной нами эпохе. По сценарию он гуляет, а ведь прогулка — это и есть свобода! Мы свободны, пока гуляем.

Илья (Cream Soda): Да, это мы придумали: Дима и Илья. А Никита Кукушкин сомневался и назвал это плохой идеей. Но мы его уговорили! Вообще главный козырь Крем Соды — убеждение. Если нам что‑то нравится, то мы любого заставим вписаться в наш движ.

Никита Кукушкин: Его предложил я. Мне показалось, что он максимально подходящий той эпохе персонаж.

Алена Свиридова: Понасенков оказался в тему. Он очень сюрреалистичен.

— Назовите еще одну большую поп-песню прошлого, которую бы вы были готовы перепеть прямо сейчас!



Аня (Cream Soda): Оскар «Между мной и тобой» и Линда «Отпусти меня». Выбрать одну не удалось.