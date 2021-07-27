Канье (опять!) всех обманул — обещал выпустить альбом и не выпустил. Но зато дал послушать посетителям стадиона Mercedes-Benz в Атланте! Если вкратце, то треки звучали сыро, но было что обсудить после. Дуэт с Jay-Z, рвущая душу песня про развод с Ким, свежие и борзые новички на фитах (Vory, KayCyy). В интернете шутят: Йе послушал альбом не в тачке, а на стадионе при хорошей акустике — и поэтому решил поселиться в помещениях стадиона вместе с другими продюсерами, чтобы довести дело до конца.

Lorde продолжает выпускать новые песни в преддверии альбома «Solar Power». Если лид-сингл описывал жизнь в гармонии с природой и то, как это помогает выйти из стресса, то новый трек — о том, как этого достичь. Элла поет о том, как мы все стареем, рассказывает, что музыка из юности уже не так хороша, как прежде, а напоследок призывает ценить тех, кто с нами с детства, потому что все очень быстро меняется.

BollywoodFM раньше легко было спутать с Хаски: оба артиста читали рэп в похожей манере, были сходства в интонациях и даже в тембре голоса. Сегодня так говорить нельзя — творческие пути друзей разошлись по разным направлениям, и лучше всего разницу их подходов демонстрирует новый альбом BollywoodFM «Магия». Здесь звучат этнические напевы, есть два совместных трека с «Хадн дадн» и заметно снижен градус абсурда в сравнении с «Хошхоногом».