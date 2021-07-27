Новая неделя — новые релизы: Канье не выпустил альбом, но дал послушать людям, Coldplay выложили десятиминутную песню, а Джиган опять превратил мем в трек и собрал большую компанию.
Канье (опять!) всех обманул — обещал выпустить альбом и не выпустил. Но зато дал послушать посетителям стадиона Mercedes-Benz в Атланте! Если вкратце, то треки звучали сыро, но было что обсудить после. Дуэт с Jay-Z, рвущая душу песня про развод с Ким, свежие и борзые новички на фитах (Vory, KayCyy). В интернете шутят: Йе послушал альбом не в тачке, а на стадионе при хорошей акустике — и поэтому решил поселиться в помещениях стадиона вместе с другими продюсерами, чтобы довести дело до конца.
Lorde продолжает выпускать новые песни в преддверии альбома «Solar Power». Если лид-сингл описывал жизнь в гармонии с природой и то, как это помогает выйти из стресса, то новый трек — о том, как этого достичь. Элла поет о том, как мы все стареем, рассказывает, что музыка из юности уже не так хороша, как прежде, а напоследок призывает ценить тех, кто с нами с детства, потому что все очень быстро меняется.
BollywoodFM раньше легко было спутать с Хаски: оба артиста читали рэп в похожей манере, были сходства в интонациях и даже в тембре голоса. Сегодня так говорить нельзя — творческие пути друзей разошлись по разным направлениям, и лучше всего разницу их подходов демонстрирует новый альбом BollywoodFM «Магия». Здесь звучат этнические напевы, есть два совместных трека с «Хадн дадн» и заметно снижен градус абсурда в сравнении с «Хошхоногом».
Стоит обратить внимание на новый альбом Dave, мощного лирика британской сцены, сильного сторителлера и проводника социальной повестки (послушайте песню «Lesley»). Тем и заработал общую любовь — и редакторскую, и слушательскую: дебютный альбом даже ухватил почетный Mercury Prize. По второму альбому понятно, что это был не аванс, а инвестиция: «We’re Alone in This Together» — это утонченный британский рэп эпохи брекзита про эпоху брекзита. Впрочем, без знания контекста тут не обойтись — но высший стиль и свежий звук заметны и так.
Поп-альбом недели — «Therapy» от англичанки Энн-Мари: в меру озорной, в меру сладкоголосый, в меру борзый поп, по которому можно определять состояние поп-музыки в 2021 году; баллад здесь не сыщете, а вот двигательных вещиц много — терапию тут предлагают проводить максимально проактивно. Среди прочих песен явно выделяются дуэт с Little Mix «Kiss My (Uh Oh)» и заглавный трек.
Новости мем-рэпа: Джиган опять превращает свои вирусные ролики в треки. В прошлый раз был «Хавчик» с Тимати и Милохиным, выросший из знаменитого рехабного видео. Сейчас — сторис, где Денис Устименко-Вайнштейн (так зовут артиста!) транслирует терминальный пик чилла с кайфом — и советует обрести его всем нам. Собственно, новый трек называется «На чиле», и там буквально все: Егор Крид, OG Buda, Blago White, Soda Luv, Тимати и Гуф. Но лучший — The Limba, исполняющий припев.
Кстати, о The Limba: послушайте его альбом «Anima». Пожалуй, лучше всего его объяснит треклист, где на равных правах соседствуют c одной стороны Big Baby Tape и GONE.Fludd, а с другой — Navai и тиктокер Рахим: и никаких противоречий нет! Собственно, музыка Лимбы в настоящий момент — это томный и страдательно-сияющий R’n’B на руинах кальян-рэпа: из обоих жанров артист будто бы взял лучшие методы. Но, с другой стороны, второй «XO» здесь не наблюдается — и то не может не печалить.
И напоследок — новая песня Coldplay. Криса Мартина и компанию тянет из стороны в сторону: если прошлый сингл — такой типичный take-on-me-pop-2021, то свежая «Coloratura» — фундаментальное полотно на десять минут с психоделическим финалом: попробуйте не вспомнить про группу Pink Floyd!