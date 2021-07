Стоит обратить внимание на новый альбом Dave, мощного лирика британской сцены, сильного сторителлера и проводника социальной повестки (послушайте песню «Lesley»). Тем и заработал общую любовь — и редакторскую, и слушательскую: дебютный альбом даже ухватил почетный Mercury Prize. По второму альбому понятно, что это был не аванс, а инвестиция: «We’re Alone in This Together» — это утонченный британский рэп эпохи брекзита про эпоху брекзита. Впрочем, без знания контекста тут не обойтись — но высший стиль и свежий звук заметны и так.