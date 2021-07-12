Свежий альбом Винса Стэплса, монструозный микстейп от Славы КПСС и Замая, треки Post Malone и Билли Айлиш, соул-меланхолия от Snoh Aalegra и другая новая музыка.

Представить рядом слова «Егор Крид», «Гуф» и «дрилл» еще полгода назад было сложно. Но для 2021-го, кажется, ничего невозможного нет — поэтому вот он, фит Крида и Гуфа под дрилловый бит. What a time to be alive! Амбассадоры постиронии в русском рэпе, Слава КПСС и Замай, выпустили, по их словам, последний релиз объединения «Антихайп». Стоит ли верить им — большой вопрос, так как Слава еще в прошлом году объявлял конец карьеры, а потом навыпускал кучу всего под другими псевдонимами. Большим вопросам — большие релизы: микстейп «Antihypetrain» вместил в себя аж 101 трек — особенно запоминились песня про Антона Красовского (называется «АК», если что) и предпоследний трек, трогательная эпитафия «Антихайпу» и своего рода итоговый отчет деятельности объединения.

Post Malone уже приучил нас записывать отложенные хиты (например, «Circles» или тот же «Rockstar») — но новый трек не сильно похож на один из них (хочется верить, что мы ошибаемся). У «Motley Crew», на первый взгляд, нет ни запоминающегося хука, ни вируского потенциала. Гораздо интереснее сам клип: в нем снялись Ty Dolla $ign, Big Sean, и барабанщик Mötley Crüe Томми Ли, а местом действия выбрали гоночный трек NASCAR.

Винс Стэплс никогда не считался плодовитым рэп-героем, но в этом году пообещал выпустить аж два альбома: один приготовил на потом, а другой, названный в честь самого себя, отдал слушателям в пятницу. Это неспешный, лишенный любых намеков на агрессию, но до краев заполненный рефлексией рэп, где даже продюсер Kenny Beats познает дзен: вместо привычных гулких битов он создал более мягкую музыку под стать Bon Iver или Джеймсу Блейку.

Обратите внимание на имя Snoh Aalegra: третий альбом певицы — это роскошный соул имени искусства красиво страдать. Если вдруг ваше лето проходит под знаком разбитого сердца, вот релиз — кандидат номер один на лечение душевных ран. Впрочем, и размеренному отпуску с красивыми закатами, где чилл побеждает тусовки, этот альбом тоже будет другом.

Альбом Билли Айлиш уже на подходе (30 июля, напоминаем!), а пока можно послушать новую песню «NDA». Зная творчество певицы хотя бы приблизительно, новых откровений вы там не услышите точно. Пэтому сразу включайте клип — там Билли, ночное шоссе и автомобили; спойлер — обстановка крайне беспокойная (впрочем, под стать песне).