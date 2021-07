Представить рядом слова «Егор Крид», «Гуф» и «дрилл» еще полгода назад было сложно. Но для 2021-го, кажется, ничего невозможного нет — поэтому вот он, фит Крида и Гуфа под дрилловый бит. What a time to be alive!

Амбассадоры постиронии в русском рэпе, Слава КПСС и Замай, выпустили, по их словам, последний релиз объединения «Антихайп». Стоит ли верить им — большой вопрос, так как Слава еще в прошлом году объявлял конец карьеры, а потом навыпускал кучу всего под другими псевдонимами. Большим вопросам — большие релизы: микстейп «Antihypetrain» вместил в себя аж 101 трек — особенно запоминились песня про Антона Красовского (называется «АК», если что) и предпоследний трек, трогательная эпитафия «Антихайпу» и своего рода итоговый отчет деятельности объединения.