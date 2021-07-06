Первая неделя июля подарила нам клип Оксимирона, фит Тейлор Свифт и группы Big Red Machine, новые альбомы Dead Blonde, Молодого Платона и Лилу45, а также другую хорошую музыку.

Внеочередная и редкая в последнее время рубрика «Оксимирон»: у рэпера вышел клип на трек-трибьют Осипу Мандельштаму из сборника «Сохрани мою речь», где артисты спели песни на стихи поэта. Клип анимационный, самого Мирона в кадре нет. Изначально съемки планировались в Иерусалиме, но пандемия помешала задумке — авторам ролика пришлось моделировать пространство.

Рубрика «фрешмены»: Молодой Платон, 16-летний рэпер из Москвы, автор строчек-афоризмов (взял пример тезки-философа, не иначе!) и одного видео с пламенной отповедью артистам постарше, выпустил свой первый большой альбом. В гостях — Big Baby Tape, The Limba, Blago White, Alizade и другие уважаемые люди. Под прицел медиа Платон попал, когда ему было 14, потом залетел к Фараону на альбом «Правило» и выпустил несколько релизов. В своих интервью не стесняется говорить, что в его контракте с Warner стоят подписи мамы, а в треках с минималистичным продакшеном не чурается статуса «богатый русский ребенок».

Исполнительница хита «Мальчик на девятке» Dead Blonde на новом альбоме «Княжна из хрущевки» продолжила ностальгический поп-угар всех времен сразу. В ход пошло перестроечное диско (в его современном понимании), пампинг-хаус 90-х и попса нулевых — получился сплав низовых жанров с нетрепетным, но хозяйским отношением к каждому. Музыку для альбома написал муж певицы Давид Деймур (GSPD). Здесь семплируют диалоги из «Бригады», а сама Арина признается в любви России-матушке.

Еще одна хорошая пластинка — дебютник украинской зычноголосой поп-звездочки Лилу45: броский и немудреный гитарный поп про раненое сердце и прочие амурные дела.

Альбом, который вы рискуете пропустить, и сделаете это зря, — «Космические» Максима Свободы. Перестаньте его уже аффилировать с шоу «Песни» и хиточком «Воздух на сигареты»: новый альбом владивостокца — это старательный и не лишенный хватких мелодий дайджест толковой гитарной музыки разных тембров и поколений, где уживаются хоть Radiohead образца альбома «A Moon Shaped Pool», хоть земляки «Мумий Тролль», но, главное, проступает авторский почерк. Гид по маршруту из Приморья в космос — если вкратце.