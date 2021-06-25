В последние месяцы нас часто спрашивали, что с Пикником «Афиши», жив ли он. Сообщаем: жив, здоров и состоится обязательно. Только в 2022 году. В мире все еще пандемия, фестиваль уровня Пикника провести все еще сложно.

Из хороших новостей: у Пикника «Афиши» большие-большие планы, причем не только на Москву. Встретимся на главном развлечении лета через год. Подробности обязательно последуют. А пока послушайте плейлист с участниками последнего на данный момент Пикника и посмотрите, как это было.