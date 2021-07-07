Blago White — фрешмен нерядовой биографии: детские годы провел в США, основной язык английский, но все свои треки читает на непривычном русском. Участник команды «РНБ клуб» и по совместительству директор вольгинского завода, а еще он главный поклонник пингвинов, потому что те «кайфарики». Рассказываем, почему Blago White заслуживает внимания.

Состояние жанра Русский трэп-2021— большая сцена-комьюнити, которая может позволить себе стабильное появление новых звезд и поток релизов при минимуме творческих рисков. Рядовой артист жанра — не каноничный с точки зрения хип-хоп-культуры человек c улицы, а финансово обеспеченный персонаж, чей успех разными способами освещается в его треках. Есть и любопытные исключения. Например, Lovv66, который адаптировал на русский лад (на самом деле нет) вампирскую эстетику своего кумира Playboi Carti. Интересно? Да. Оригинально? Вряд ли. Что действительно нельзя назвать вторичным — творчество Blago White, невольно изменившего представление, как можно читать рэп на русском в принципе. Откуда взялся Blago White? Владислав Померанцев родился в Москве в 1995 году и уже в двухлетнем возрасте перебрался вместе с родителями в США. До какого‑то периода детали его биографии до начала творческой карьеры были неизвестными, пока он сам не решил пролить свет на них в интервью для The Flow. Когда Blago White исполнилось семь, семья вернулась обратно в Россию, но из‑за очевидного языкового барьера ему пришлось доучиваться в англоязычных школах. С друзьями он виделся через американское посольство, а при возвращении на родину больше всего переживал, что не увидит премьеру нового мультфильма про Багза Банни. В какой‑то момент Blago жил в Амстердаме, откуда регулярно летал в Лондон, — там он познакомился с Polyana из трэп-группы Mellowbite. После переезда в Москву именно тусовка Mellowbite познакомила его ближе с зарождающейся локальной трэп-культурой. Тогда он лично наблюдал за взлетом Big Baby Tape и Платины, что и отразилось на его желании создавать и продвигать свою музыку в массы.

Один из главных хитов Blago White

Сегодня Blago White слушают сотни тысяч человек (если руководствоваться открытой информацией из стриминговых площадок), а еще он серьезный бизнесмен — Владислав значится гендиректором Вольгинского завода литьевых пластмасс. При этом любопытно, что Blago White старается быть со слушателем на одной волне, обсуждая в сторис не бизнес, а, например, как вкусно есть борщ со сметаной. За что его полюбили? Олег ЛСП рассказал, что Владислав напоминает ему Антоху МС, и внес в список своих любимых артистов в данный момент. Slava Marlow признался, что трек Blago «Завод» опередил свое время. Рэпер действительно умеет притягивать к себе внимание, как на фонетическом, так и на визуальном уровне. Внешне он выглядит максимально дружелюбно и не пытается строить репутацию опасного парня — честно рассказывает, что у него действительно состоятельные родители, признается, что еще не знает русский алфавит, и культивирует образ пингвинов. Да, половина всех обложек, которые он использовал, — изображения пингвинов, потому они «целый день кайфуют, любят семью».

Пингвины красуются почти на всех обложках Blago White: прошлогодний альбом «Tha Malchik» — не исключение

Прибавьте к этому его чудаковатый русский и умение талантливо передавать вайб трэп-музыки, и получится непробиваемый барьер перед критикой. Этот же крючок сработал в большом ремиксе на «Cristal & МОЕТ» Моргенштерна (при участии Soda Luv, Mayot и OG Buda), где в конце прозвучали слова Blago White: «Как ты можешь ненавидеть чувака, который открыл ресторан для вас, место, чтобы вы покушали?» Это как минимум очаровывает своей наивностью. Чем выделяется его музыка? Язык — инструмент мышления. Мы не раз слышали, как русскоязычные артисты поют на английском языке (Little Big, Everthe8, Shortparis). Мы неоднократно (к сожалению) слушали, как зарубежные исполнители поют на очень ломаном русском (Тиль Линдеманн, Vanilla Sky). Но слышали вы хоть раз, как самым разговорным жанром орудует человек, достаточно хорошо освоивший русский, но недостаточно, чтобы мыслить на нем? В силу того, что Blago White плохо знает немалую часть правил и не видит в этом преграду для сочинения рэп-куплетов, его строчки звучат крайне необычно. Три простых примера — «сердце золотая как у Neil Young песня», «мясо, чудовищ вышел из болоты», «если буду стрелять, ты будешь водитель». У него часто попадаются неправильные окончания в словах — и, черт возьми, это прикольно. Да, это неграмотно и против всех правил, но разве кто‑то обязывает людей, а особенно творцов их соблюдать? Живую музыку заменила электронная, акустику вытеснили усилители, а ручную живопись — цифровое искусство. Даже русский язык постепенно признают восприимчивым к изменениям благодаря популяризации феминитивов. Фишка Blago White в том, что он стремится звучать как русский, — и это как раз противоположно тому, что делают все остальные рэперы вокруг, так как они всеми силами пытаются звучать как американцы. Владислав рассказал, что он очаровывается народными выражениями и записывает подобное себе в заметки, чтобы потом вставить в трек. Например, выражение «Чья бы корова мычала» прозвучало в совместном с Soda Luv «КаZантип». Возможно, именно поэтому дрилл из его уст звучит значительно интереснее, чем от лица Obladaet или OG Buda. Что послушать первым делом? Если говорить про отдельные треки, чтобы в срочном порядке понять уникальность Blago White, то нужно начать с «Благословил» — психоделической R&B-записи на грани клауда образца 2015-го с вводящим в транс вокалом. Конечно же, вторым нужно включить «Myasa» — тот самый русский дрилл с душой и очень непривычными для слуха строчками. И для бонуса трек «Завод», за который рэпер получил респект от Славы Марлоу.

Бонусом советую посмотреть фристайл Blago для Fast Food Music — это в полной мере поможет оценить, насколько органично звучат англоязычные строчки в его исполнении и как активно от него исходит трэп-аура.