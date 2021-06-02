Несмотря на закрытые границы и прочие ограничения, фестивали постепенно возвращаются на улицы, в клубы и поля. Мы выбрали 10, которые точно не стоит пропускать этим летом. Не забывайте маски и санитайзеры, берегите себя и слушайте музыку.