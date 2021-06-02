Несмотря на закрытые границы и прочие ограничения, фестивали постепенно возвращаются на улицы, в клубы и поля. Мы выбрали 10, которые точно не стоит пропускать этим летом. Не забывайте маски и санитайзеры, берегите себя и слушайте музыку.
Mawaheb
Mawaheb
Что: открывающий насыщенное фестивальное лето Петербурга Mawaheb — скорее, даже не фестиваль, а серия концертов и просветительских мероприятий на нескольких локальных площадках. Из любопытного — совместный проект Mawaheb и Sound Up, в рамках которого арабские солисты будут исполнять музыку наших композиторов, в том числе Владимира Мартынова и Игоря Яковенко, и ночной ивент в «Новой Голландии» с Кириллом Сергеевым (Kito Jempere) в качестве куратора.
Кто: София аль-Мария (Катар), Уасми Нассер, Араш Азади и Асмик Бадоян (Иран), Temp-Illusion feat. Амир Б.Аш (AV), Nadah El Shazly Band (Египет) и другие
Билеты: от 1000 р., на ряд событий вход свободный
«Стереолето»
«Стереолето»
Что: «Стереолето» в свое время стал одним из первых фестивалей нового типа: просвещенные горожане слушают злободневную музыку в относительно уютных и красочных декорациях. И таковым остается до сих пор. Это «Стереолето» 20-е по счету.
Кто: Иван Дорн, «Би-2», Леван Горозия, Антоха MC, Tesla Boy, «Тима ищет свет» и другие
Билеты: от 3100 р. за один день, от 5700 р. за два дня
«Дикая мята»
«Дикая мята»
Что: начинавшийся как действо фолка и нездешнего грува, фестиваль «Дикая мята» сейчас превратился в развлечение для более широкой публики. Как «Стереолето», только посреди русской равнины.
Кто: Иван Дорн, «Кино», The Hatters, Манижа, Mgzavrebi, Алена Швец, Tequilajazzz, «Дайте танк (!)» и другие
Билеты: от 5500 р. за проход на фестиваль + от 2000 р. за палаточное место (есть варианты более комфортного проживания) + от 700 р. за трансфер на автобусе из Москвы (есть другие варианты)
Locals Only
Locals Only
Что: в этом году Locals Only проходит только в Москве и всего один день, но в привычном формате — музыка + немного околоэкстремального спорта.
Кто: Noize MC, «Хлеб», Дора и другие
Билеты: 1800 р.
«ВолгаФест»
«ВолгаФест»
Что: двухнедельный фестиваль культуры в одном из лучших городов России, на берегу Волги. Атмосфера расслабленная, музыка соответствующая: плясовая электроника и благородное ретро. В программе — много искусства, много музыки и закаты, по словам организаторов, бесподобные.
Кто: «Альянс», Заур Нагоев, Messer Chups, Pixelord, Shoo, «Пасадена», «Артек Электроника», Kim i Buran и другие
Билеты: вход свободный
Ural Music Night
Ural Music Night
Что: внезапно одно из главных развлечений лета. Огромный бесплатный фестиваль с десятками площадок и самой разной музыкой на любой вкус: есть сцены с металом, есть академическая музыка, есть инди, есть поп для всех возрастов; заканчивается все по традиции большим лайвом на рассвете. В этот раз будем встречать утро с Леонидом Агутиным. Сейчас объявили дай бог пятую часть исполнителей, мы тоже кое‑что готовим — подробности последуют.
Кто: «Каста», Клава Кока и другие
Билеты: вход свободный
St. Fields
St. Fields
Что: петербургская версия хорошего московского фестиваля изобретательной музыки. Обещают примерно все лучшее от локальной смурной электроники с плясовыми амбициями: от проекта Дельфина «Механический пес» до Moa Pillar, от «ПТУ» до дикого анархо-поп-проекта «Сольвычегодск». Наконец, именно на петербургском Fields пройдет первый за концерт воссоединившихся 2H Company.
Кто: 2H Company, «Механический пес», Summer of Haze, Владимир Мартынов & Moa Pillar, «ПТУ» и другие
Билеты: 2000 р.
Present Perfect Festival
Present Perfect Festival
Что: главное событие лета в области актуальной — и преимущественно танцевальной — электроники. Один из немногих фестивалей, куда заявлены важные люди с Запада, включая Рикардо Вильялобоса.
Кто: Рикардо Вильялобос, Крейг Ричардс, «СБПЧ», Kito Jempere и другие
Билеты: 3000 р. за открытие, 3600 р. за Main Event, 6300 р. за все дни
VK Fest
VK Fest
Что: смотр достижений развлекательного хозяйства, фиксация текущего момента в русскоязычной поп-музыке. Фестиваль, где будут почти все герои стриминговых топов: от Бузовой до Sqwoz Bab, от Niletto до Басты. Плюс инди-сцена с Тосей Чайкиной и «Лаудом», плюс ньюскульный рэп с OG Buda во главе.
Кто: Баста, Little Big, Cream Soda, Niletto
Билеты: от 2000 р. за один день (сейчас в наличии только билеты на 24 июля), от 3600 р. за два дня, детский входной стоит 750 р.
Fields
Fields
Что: в целом то же, что и на петербургской версии Fields, только с чуть более миролюбивым лайнапом: меньше мрака, больше грува. В этом году Fields выйдет за пределы родного «Мутабора»: отдельные шоукейсы будут в Новой Третьяковке, Garage Screen и ряде других московских площадок.
Кто: Ross from Friends, Moa Pillar & Ушко, Kate NV и другие
Билеты: 2700 р.