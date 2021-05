Авторская рубрика Сергея Степанова продолжает вспоминать любимые и воспевать новые фильмы-концерты и рок-доки. Герои очередного выпуска — продюсер The Beatles, поклонники Foo Fighters, поп-звезда на карантине, икона панк-рока глазами ее дочери и другие гвозди программы кинофестиваля SXSW, который в этом году прошел онлайн.

Дебютировав на виртуальном «Сандэнсе», авторизованная биография группы Sparks стала бесспорным украшением онлайн-версии South by Southwest и без промедления заработала место в кинопрокате (для начала — североамериканском, куда фильм выйдет уже в июне). Оно и понятно: по меткому замечанию фронтмена Franz Ferdinand Алекса Капраноса, история Sparks напрашивается на рассмотрение через призму Голливуда, и посвященный братьям Мэл рок-док не мог получиться заурядным.

На удачу Райта перегнуть палку ему не дают его главные герои. Рон и Расселл появляются в кадре не только в ч/б на белом фоне, подобно остальным говорящим головам, но и во всевозможных архивных хрониках. Охотно, остроумно и без тени важничанья они делятся как растиражированными, так и малоизвестными деталями полувековой (!) истории Sparks. Их много, но они не утомляют — и помогают понять, как люди, начинавшие в одно время с The Doors и The Stooges, сохраняют форму, позволяющую им объединиться в супергруппу с Franz Ferdinand или затеять серию концертов, играя живьем все свои альбомы (а их, на минуточку, больше двух десятков) от первой до последней ноты.

Впрочем, это не значит, что Райт избегает всех ловушек, которые традиционно расставляет жанр. Начав с программных обобщений и важных деталей (концертов The Beatles в Вегасе, на которые юных Мэлов отвезла мама, или временного переезда в Лондон — вопреки распространенному заблуждению, Sparks не являются британской группой ), режиссер постепенно впадает в грех избыточности. На середине 140-минутного хронометража становится ясно, что фильм так или иначе расскажет о каждом из 24 альбомов группы, а ближе к финалу его увлеченный тон превращается в слишком поздравительный.

Чтобы добиться желаемого, Фабио решил собрать самый многолюдный рок-состав в истории — тысячу барабанщиков, басистов, гитаристов и певцов со всех уголков Италии — ради коллективного исполнения «Learn to Fly» Foo Fighters. То, что за этим последовало, красноречиво указывает на место группы в рок-н-ролльной иерархии и стало материалом для самого эйфорического, жизнеутверждающего и, простите, антисамоизоляционного фильма последних 14 месяцев.

В довольно любопытный контекст помещает биографию все того же Грола фильм, рекламировавшийся как одна из главных премьер фестиваля. Дело в том, что рассказывается в нем история создания «Wildflowers», — номинально сольного альбома Тома Петти, а по сути перезагрузки Tom Petty and the Heartbreakers. Если верить легенде, после смерти Курта Кобейна главным претендентом на место барабанщика в группе Тома считался именно Дейв, но в итоге выиграли оба: Грол запел (и как!), а Петти записал один из своих самых успешных альбомов. Что до фильма, то он смотрелся бы куда уместнее не в программе SXSW, а в качестве жирного бонуса к прошлогоднему переизданию «Wildflowers».

«У подножия вулкана»

История студии, на которой записывались бестселлеры (не путать с одноименным художественным фильмом 1984 года)

«Пятый битл» Джордж Мартин — человек, без которого не было бы этого фильма, рассказывающего удивительную историю построенной Мартином студии Air на райском острове Монтсеррат в Карибском море. В 1980-х там записывались все на свете, от Пола Маккартни и The Rolling Stones до Элтона Джона и The Police, и начиналась эра MTV и CD — в лице бесстеллера «Brothers in Arms» группы Dire Straits.

Фильм дает слово десяткам отдыхавших и работавших на острове музыкантов, а также местным жителям, пережившим разрушительный ураган «Хьюго» и извержение титульного вулкана, которые поставили в истории Air точку. Хорошая новость: если прокатные перспективы большинства показанных на SXSW фильмов в лучшем случае туманны, то «У подножия вулкана» вскоре украсит программу очередного Beat Film Festival.