Марат Пуйман, он же Eternal Insomnia, исполняет мечтательную и пространнную поп-музыку на стыке R&B и поп-рока: под нее особенно хорошо смотреть на звезды и расслабляться душой и телом. В этом году Марат попал в программу Radar от Spotify. «Афиша Daily» связалась с артистом и задала ему несколько коротких вопросов для рубрики «Анкета».

Radiohead «Creep». Я ее услышал на MTV, она мне понравилась. По звучанию она актуальна и сейчас. Рэп теряет в актуальности, потому что быстро развивается: например, я не могу слушать Канье Уэста из 2010-го, потому что с тех времен рэп сильно изменился, а рок развивается медленнее.

Главный музыкант момента — это кто?

Наверное, Моргенштерн. Потому что о нем сейчас все говорят: даже я сказал!

Что думаешь, когда переслушиваешь свои песни?

Я не переслушиваю свои песни. Любой музыкант, переслушивая свое творчество, относится к нему как звукоинженер, а не слушатель. Обычно я слушаю свои песни только на стадии сведения: когда хочу обратить внимание на какие‑то слабые стороны в звуке.

Когда при тебе включают твои треки, что ты чувствуешь?

Неловкость

Как ты написал первый трек?

Я не помню. Кажется, сел за микрофон, включил инструментал и что‑то нафристайлил. Мне кажется, это лучший подход: если ты хочешь уйти в сторону звучания, дать лучшую форму своей музыке. Это наиболее подходящий формат творчества для тебя в таком случае. Русский язык — угловатый. В процессе написания музыки тебе приходится менять ранее записанный текст и подстраивать его под музыку.

Стоит оговориться: когда ты написал трек фристайлом, тебя считают лентяем. Но это упор на форму: ты можешь бесконечно фристайлить для того, чтобы именно форма была идеальной, импровизировать, подбирать другие слова.

Твой первый концерт: как он выглядел?

Его не было! У нас все обросло большим масштабом только в 2020 году — из‑за пандемии возможности выступить не было. Но она обязательно будет!

Я стараюсь особо не думать [о концертном дебюте]. Ожидания только вредят музыканту: их нужно минимизировать, потому что ты обязательно разочаруешься в том, что ожидаешь. Очевидная вещь: ожидания чаще всего просто не совпадают с реальностью.

Мем, который лучше всего описывает твою жизнь

«Никогда не сдавайся, позорься до конца!».

Что поставить, когда окончательно грустно?

Corbin, наверное.

Если бы тебе предложили спеть с кем угодно, кто бы это был?

YANEMI (артист, автор нескольких совместных песен с Eternal Insomnia — Прим. ред.). Почему? Вот он сидит! (рядом — Прим. ред.)

Песня, о которой ты жалеешь, что ее написал не ты

Кристина Си — дисс на Юрия Хованского. Я тоже хочу с Юриком на свидание! Он тоже любит шавуху — как и я.