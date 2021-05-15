Марат Пуйман, он же Eternal Insomnia, исполняет мечтательную и пространнную поп-музыку на стыке R&B и поп-рока: под нее особенно хорошо смотреть на звезды и расслабляться душой и телом. В этом году Марат попал в программу Radar от Spotify. «Афиша Daily» связалась с артистом и задала ему несколько коротких вопросов для рубрики «Анкета».
Песня из детства, которая до сих пор с тобой
Radiohead «Creep». Я ее услышал на MTV, она мне понравилась. По звучанию она актуальна и сейчас. Рэп теряет в актуальности, потому что быстро развивается: например, я не могу слушать Канье Уэста из 2010-го, потому что с тех времен рэп сильно изменился, а рок развивается медленнее.
Главный музыкант момента — это кто?
Наверное, Моргенштерн. Потому что о нем сейчас все говорят: даже я сказал!
Что думаешь, когда переслушиваешь свои песни?
Я не переслушиваю свои песни. Любой музыкант, переслушивая свое творчество, относится к нему как звукоинженер, а не слушатель. Обычно я слушаю свои песни только на стадии сведения: когда хочу обратить внимание на какие‑то слабые стороны в звуке.
Когда при тебе включают твои треки, что ты чувствуешь?
Неловкость
Как ты написал первый трек?
Я не помню. Кажется, сел за микрофон, включил инструментал и что‑то нафристайлил. Мне кажется, это лучший подход: если ты хочешь уйти в сторону звучания, дать лучшую форму своей музыке. Это наиболее подходящий формат творчества для тебя в таком случае. Русский язык — угловатый. В процессе написания музыки тебе приходится менять ранее записанный текст и подстраивать его под музыку.
Стоит оговориться: когда ты написал трек фристайлом, тебя считают лентяем. Но это упор на форму: ты можешь бесконечно фристайлить для того, чтобы именно форма была идеальной, импровизировать, подбирать другие слова.
Твой первый концерт: как он выглядел?
Его не было! У нас все обросло большим масштабом только в 2020 году — из‑за пандемии возможности выступить не было. Но она обязательно будет!
Я стараюсь особо не думать [о концертном дебюте]. Ожидания только вредят музыканту: их нужно минимизировать, потому что ты обязательно разочаруешься в том, что ожидаешь. Очевидная вещь: ожидания чаще всего просто не совпадают с реальностью.
Мем, который лучше всего описывает твою жизнь
«Никогда не сдавайся, позорься до конца!».
Что поставить, когда окончательно грустно?
Corbin, наверное.
Если бы тебе предложили спеть с кем угодно, кто бы это был?
YANEMI (артист, автор нескольких совместных песен с Eternal Insomnia — Прим. ред.). Почему? Вот он сидит! (рядом — Прим. ред.)
Песня, о которой ты жалеешь, что ее написал не ты
Кристина Си — дисс на Юрия Хованского. Я тоже хочу с Юриком на свидание! Он тоже любит шавуху — как и я.
Что вдохновило на альбом C’est la vie?
Раскрою секрет: он не концептуальный (смеется) Это просто выжимка треков, которые были написаны за определенный период времени. Я к альбому отношусь как к лестнице, этапу. Обычно я собираю лучшие, на мой взгляд, треки за этот этап, компоную их — и выпускаю.
Любимый трек с альбома
Не любимый, а тот, что меньше всего [утомил] — «Вдох». Он был быстрее всего сделан.
Что делать, если тебе надоела твоя музыка?
Писать новую!
Что делать, если песни не пишутся?
Мне сложно об этом говорить. Многие люди пишут музыку, когда у них есть вдохновение. Я не пишу ее, когда у меня есть вдохновение: я отношусь к музыке как к эксперименту — мне нужно сесть, почувствовать ее, услышать аражировку и начать писать. Тем, кто пишет с вдохновением, им нужно искать музу, любовь и так далее. Мне же достаточно лишь сесть за новый трек.
Музыка: развлечение или работа?
Развлечение. Наверное, это основная причина, почему я ушел с работы — за развлечением!
Три альбома, которые ты бы взял с собой на необитаемый остров
Travis Scott «Astroworld», Radiohead «OK Computer», 50 Cent «Get Rich or Die Tryin’». Еще мне понравился (открывает Spotify) Оливер Три «Ugly is Beautiful», Machine Gun Kelly «Tickets to My Downfall», Tame Impala «Currents».
Что поставить, чтобы взбодриться?
Schoolboy Q!
Что поставить, чтобы поднять настроение?
Как ты попал в программу Radar?
С нами связались представители Spotify и сообщили, что выбрали меня для программы Radar. Так я узнал о съёмках для программы [Radar] и был приятно удивлен. Я сам пользуюсь Spotify: мне нравится его софт, рекомендации и алгоритмы
Что тебе она дает?
Она позволяет выйти на новую аудиторию и засветиться в медиа: то, чего у меня до этого было.
Считаешь ли ты себя классным музыкантом?
Не люблю говорить о себе в контексте собственной музыки. Думаю, что на этот вопрос должен отвечать слушатель