В 1976 году Гарри Мендель изобрел первый монофонический цифровой семплер под названием Computer Music Melodian — инструмент приобрел Стиви Уандер и записал с его помощью альбом «Journey Through the Secret Life of Plants».

Простое правило: взял кусок песни — готовься нести за него ответственность. Первой на себе это почувствовала группа The Sugarhill Gang, написавшая в 1979 году один из первых рэп-хитов в мире — песню «Rapper’s Delight». Все бы ничего, да только участники группы «подрезали» басовую линию у Chic из их песни «Good Time». Найл Роджерс и Бернард Эдвардс из Chic подали на рэперов в суд, по итогам которого в аннотацию «Rapper’s Delight» надлежало вписать их имена — и, соответственно, делиться доходами. Символично и забавно, что в 2004 году The Sugarhill Gang сами подали в суд на Beastie Boys за семпл из вступления к «Rapper’s Delight» в песне «Triple Trouble».

В это время вошло в обиход словосочетание, которое вы часто можете слышать от музыкантов сейчас, — очистка семплов. Так называют получение прав на чужой отрывок песни.

Пожалуй, самым дорогим семплом в истории хип-хопа можно назвать отрывок хита 1960-х The Turtles «You Showed Me», который использовали рэп-классики De La Soul в 1989 году в песне «Transmitting Live from Mars» без разрешения авторов. Экс-участники американской поп-группы подали иск на рэперов и отсудили у них баснословные 1,7 миллиона долларов. «Любой, кто скажет, что семплирование — это своего рода творчество, никогда не делал ничего творческого», — сказал Говард Кейлан, экс-участник The Turtles.

Но, пожалуй, самый вопиющий случай в истории семплинга — это тяжба между The Verve и The Rolling Stones. Герои брит-попа 90-х взяли для своей «Bitter Sweet Simphony» кусок оркестровой мелодии из песни «роллингов» «The Last Time». Причем даже не из студийной версии, а из малоизвестной оркестровой интерпретации песни, написанной оркестром композитора Эндрю Олдхэма. Однако по итогам судебного разбирательства авторами «Bitter Sweet Symphony» были названы Мик Джаггер и Кит Ричардс, а вокалист и сонграйтер The Verve Ричард Эшкрофт в течение двух десятилетий не получал ни цента за свой главный хит. Лишь в 2019 году «роллинги» вернули The Verve права на песню.

Семплы победили?

Рост использования семплеров в 1980-х и 1990-х и бум хип-хопа привели к тому, что за всеми, кто использовал чужую музыку в своем творчестве, было банально не уследить. Пока юридические отделы лейблов хватали за руку одних артистов и продюсеров, в то же время появлялись сотни других.

А главное, семплирование породило культурный сдвиг — по мере роста популярности семплов слушатели стали понимать, что речь идет не о апроприации, а о реинкарнации чужой музыки. Такой творческий метод породил несколько культовых записей 1990-х и 2000-х — это и упомянутый «Endtroducing» DJ Shadow, и «Donuts» J Dilla, «Since I Left You» The Avalanches. Все эти пластинки объединяет одно — основная часть музыки была построена на семплах.

Другой вопрос: а возможно ли записать эти альбомы сейчас, безболезненно выложить на стриминг-платформы и зарабатывать деньги — без очистки семплов и договоренности с правообладателями? Совершенно точно нет.

«Хип-хоп сильно изменился. Мы дошли до точки, когда семплы из постоянной практики ушли в поле приемлемых предложений, — говорит Эгон, генеральный менеджер хип-хоп-лейбла Stones Throw Records, на котором был издан „Donuts“ J Dilla. — От продюсеров до менеджеров, юристов и издателей — сегодня все понимают, что [семплирование] должно быть этично для всех». Эгон также руководит собственным издательством Now-Again Records: он находит правообладателей музыки и перевыпускает их каталог.