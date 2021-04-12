Спейс-рок — музыка про космос и с аранжировками космических масштабов — был очень разным. К 60-летию полета Юрия Гагарина в космос собрали в нашем плейлисте 20 самых показательных песен: от ранних прогрессивных экспериментов до тягучего метала нулевых.

Наверное, стоит немного пояснить, что обычно понимается под спейс-роком. Дело в том, что как правило это психоделия, альт-рок шугейз и дрим-поп, которые в том или ином виде связаны с космосом, посвящены ему. Однако тематикой дело не ограничивается. Спейс-рок — это сразу несколько типов саунда, которые растут из обозначенных выше стилей.

Спейс-рок семидесятых — это то, что получилось из психоделии и арт-рока, только уже в совсем размазанном виде. Пиликают синтезаторы, висят где‑то не в небе, а в космосе гитарные партии. Разреженная атмосфера плюс бесконечные соло плюс, куда уж без нее, разговоры о космосе, дальних планетах и межгалактических путешествиях. Спейс-рок семидесятых — это Hawkwind, Omega, Nektar, отчасти Pink Floyd и ELO (см. альбом «Time»).

Спейс-рок девяностых номер раз — это дрим-поп, который довели до сомнамбулического состояния. Лучше всего этот тип спейс-рока описывается песней Slowdive «Souvlaki Space Station», которая звучит как неразборчивый сигнал из далекого космоса, или продукцией Burnt Hair Records, где выходила вся североамериканская размазня того времени, в которой спорадические флуктуации синтетического универсума встречались с порядочным и хорошо устроенным дрим-попом. В результате получался все тот же сигнал из далекого космоса — какой мы получаем с улетающих за пределы Солнечной системы аппаратов. Вроде бы все понятно, но руки тонут в этой кашице, а голова медленно легчает и ты засыпаешь.

Спейс-рок девяностых номер два — это альтернатива с осколками космической тематики и на гранжевой или пост-хардкоровой основе. Главные представители — Failure (а также все проекты основателя группы Кена Эндрюса), Hum и Shiner. Первые были ближе к пост-гранжу, вторые и третьи — к пост-хардкору. Всех объединяли пространные мечтательные аранжировки и вязкий бас. Знаете, на некоторых планетах дикая сила притяжения — вас может прям расплющить, только вы выйдете из спускаемого аппарата. Вот и бас в песнях Hum и Failure также расплющивает и песню, и слушателя.

Спейс-рок — страшно аморфный набор разных величин, собранных по принципу близости к звездам и далеким планетам. Но, если постараться, можно если не найти что‑то общее у всех сразу, то хотя бы их классифицировать. А теперь послушаем музыку.