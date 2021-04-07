Большая премьера на «Афише Daily». Группа «Фрукты» представляет кавер на песню «Лира» группы «Мумий Тролль». Ниже — неочевидный (но замечательный) трек и видео с неочевидной концовкой.
К каверам и особенно кавер-бэндам у многих критиков отношение скептическое: люди перерабатывают чужой материал в единожды (как правило) избранной стилистике или в формате шутки. «Фрукты» — исключение. И дело тут даже не в «Урганте» или большом послужном списке. Просто у «Фруктов», во-первых, есть дикий грув, который искупает любую вторичность материала, во-вторых, нетривиальный подход к каверам и к выбору песен. Как и в этом случае. Можно было сто раз перепеть «Утекай» или «Мою Певицу», но «Фрукты» выбрали один из последних хитов «Мумий Тролля». Досмотрите видео до конца!
Комментарий группы: «Мы, как и большинство кавер групп, любим делать каверы на песни, которые были любимы нами лет 20ть назад, давая им тем самым вторую жизнь, а то и третью. Но бывают исключения, когда мы берём что‑то не очевидное. Как и случилось в этот раз. Нам захотелось сделать что‑то из нового, последнего. „Лира“ была выбрана нами прежде всего потому, что она обо всех о нас. Текст отличный — очень современный и о наболевшем. Удивительно, что мы слушали МТ, когда учились в школе, а сейчас догнали его по ощущениям. Мы, как обычно, добавили лишь своё прочтение и вложили часть своей души»
Запись, сведение: Михаил Ермолаев
Съемка, монтаж: Софья Страшнова
Ближайший концерт группы «Фрукты» пройдет в клубе Fantomas 24 июля. Ближайший концерт «Мумий Тролля» пройдет 17 апреля в Music Media Dome (на него можно купить билеты на afisha.ru).