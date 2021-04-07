К каверам и особенно кавер-бэндам у многих критиков отношение скептическое: люди перерабатывают чужой материал в единожды (как правило) избранной стилистике или в формате шутки. «Фрукты» — исключение. И дело тут даже не в «Урганте» или большом послужном списке. Просто у «Фруктов», во-первых, есть дикий грув, который искупает любую вторичность материала, во-вторых, нетривиальный подход к каверам и к выбору песен. Как и в этом случае. Можно было сто раз перепеть «Утекай» или «Мою Певицу», но «Фрукты» выбрали один из последних хитов «Мумий Тролля». Досмотрите видео до конца!

Комментарий группы: «Мы, как и большинство кавер групп, любим делать каверы на песни, которые были любимы нами лет 20ть назад, давая им тем самым вторую жизнь, а то и третью. Но бывают исключения, когда мы берём что‑то не очевидное. Как и случилось в этот раз. Нам захотелось сделать что‑то из нового, последнего. „Лира“ была выбрана нами прежде всего потому, что она обо всех о нас. Текст отличный — очень современный и о наболевшем. Удивительно, что мы слушали МТ, когда учились в школе, а сейчас догнали его по ощущениям. Мы, как обычно, добавили лишь своё прочтение и вложили часть своей души»