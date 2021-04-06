На прошлой неделе Thomas Mraz выпустил альбом «Victory» — 25 песен, и ни одной слабой. На лучшую из лучших, «Болью», он сделал анимационный клип вместе с визуальным лейблом HonkFu. «Афиша Daily» представляет видео с комментариями автора.

«Алмас [Thomas Mraz] пришел к нам с ключевыми образами и настроением будущего клипа: пустынный мир, кочевая община, цепи и инаковость главного героя. Это зерно оказалось настолько мощным и будоражащим фантазию, что родившихся деталей и ходов хватило бы на пару короткометражек. Самой сложной задачей оказалось отсеять лишнее и сделать ясную, короткую историю, умещающуюся в хронометраж песни.

Получилась история отцов и детей в широком смысле: летать или ползать, скрепы или свобода, эгоизм или служение.

С момента нашей первой встречи до окончания работы прошел ровно год. Процесс тянулся весь период пандемии, из‑за которой несколько раз переносился релиз. Мы то ускорялись, то ставили проект на паузу, потом снова возвращались к нему. Так что нам коронавирусное безумие подарило возможность поработать вдумчиво и с удовольствием.

Клип «Болью» исполнен в классической рисованной технике. Но, в отличие от западной анимации, мы делали упор не на живость и плавность движений, а на детализацию рисунка.

Хотелось добиться вайба старого малоизвестного аниме. Немножко кривого и наивного, но западающего в душу так, что всю жизнь потом пытаешься найти его снова«.

Thomas Mraz:

„Этот трек о боли и о близких связях. О том, что нам бывает больно не только от того, что тебя ударили или ранили словом, но и еще от того, что вы связаны с каким‑то человеком и его боль вам передается.