На прошлой неделе Thomas Mraz выпустил альбом «Victory» — 25 песен, и ни одной слабой. На лучшую из лучших, «Болью», он сделал анимационный клип вместе с визуальным лейблом HonkFu. «Афиша Daily» представляет видео с комментариями автора.
Стас Башкатов, режиссер, арт-директор, основатель визуального лейбла HonkFu:
«Алмас [Thomas Mraz] пришел к нам с ключевыми образами и настроением будущего клипа: пустынный мир, кочевая община, цепи и инаковость главного героя. Это зерно оказалось настолько мощным и будоражащим фантазию, что родившихся деталей и ходов хватило бы на пару короткометражек. Самой сложной задачей оказалось отсеять лишнее и сделать ясную, короткую историю, умещающуюся в хронометраж песни.
С момента нашей первой встречи до окончания работы прошел ровно год. Процесс тянулся весь период пандемии, из‑за которой несколько раз переносился релиз. Мы то ускорялись, то ставили проект на паузу, потом снова возвращались к нему. Так что нам коронавирусное безумие подарило возможность поработать вдумчиво и с удовольствием.
Клип «Болью» исполнен в классической рисованной технике. Но, в отличие от западной анимации, мы делали упор не на живость и плавность движений, а на детализацию рисунка.
Хотелось добиться вайба старого малоизвестного аниме. Немножко кривого и наивного, но западающего в душу так, что всю жизнь потом пытаешься найти его снова«.
Thomas Mraz:
„Этот трек о боли и о близких связях. О том, что нам бывает больно не только от того, что тебя ударили или ранили словом, но и еще от того, что вы связаны с каким‑то человеком и его боль вам передается.
Я в целом большой поклонник аниме и вообще мультипликации, всегда хотел мультипликационный клип, а для этого трека появилась идея о племени, которое связано цепью. Ну и я решил воплотить ее в жизнь. Мы общались с очень большим количеством студий, перебрали много крутых мультипликаторов, пока не вышли на ребят из HonkFu. Встретились где‑то в начале марта 2020 года, обсудили идею, наметили несколько сюжетных вариантов и общую драматургию. Придумали сделать в начале мое камео и т. д. То есть на этой стадии работа вообще шла очень легко, на одной волне.
Надо сказать, что команда, которая работала над клипом, реально была очень большая — около 15 человек. Из‑за пандемии сроки выпуска клипа затянулись, и вместо 4–5 месяцев производства и переноса выхода альбома мы предпочли качество скорости. И не прогадали».