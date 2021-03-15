Полина Фаворская с балладой о больной любви, Pharaoh с поп-роком о тоске, лучистый синтипоп от солиста «Френдзоны» и многое другое — утро понедельника лучше встречать с нашей подборкой свежей музыки.

«Грэмми» оказалась в этом году возмутительно предсказуемой. Билли Айлиш чествуют просто за то, что она есть. Фиби Бриджерс прокатывают мимо всех номинаций. The Strokes получают признание академических бумеров впервые за 20 с лишним лет своего существования. А, ну еще Иманбек получил премию, но мы не очень этому рады.