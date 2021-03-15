Полина Фаворская с балладой о больной любви, Pharaoh с поп-роком о тоске, лучистый синтипоп от солиста «Френдзоны» и многое другое — утро понедельника лучше встречать с нашей подборкой свежей музыки.
«Грэмми» оказалась в этом году возмутительно предсказуемой. Билли Айлиш чествуют просто за то, что она есть. Фиби Бриджерс прокатывают мимо всех номинаций. The Strokes получают признание академических бумеров впервые за 20 с лишним лет своего существования. А, ну еще Иманбек получил премию, но мы не очень этому рады.
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Что мы писали про Иманбека и его «Грэмми»
Главное: выбор Владимира Завьялова
- Pharaoh, кажется, возвращает себе былую форму, подорванную провальным альбомом «Правило». Новая песня «Всему свое время» — миловидный гитарный поп для самого широкого применения: от сэдбойских плейлистов до фестиваля «Нашествие», если бы он состоялся в идеальном мире. Новый альбом Глеба Голубина выйдет 19 марта — в этой связи Фара многозначительно пугает твитами в духе «жду на почту Asking Alexandria type beat». А было бы неплохо!
- Полина Фаворская (которую всем нам пора бы уже перестать представлять как экс-вокалистку Serebro!) и ее группа Favlav выпустили балладу дробового свойства — для битья посуды (и всего что под рукой), океанов слез и изрешеченного сердца. Все перечисленное выше — конечно же, из‑за любви, которую следует послать куда подальше (что Полина и делает).
Главное: выбор Николая Овчинникова
- Очень хотелось, чтобы с брекзит-роком случилось что‑то интересное. Пока с ним случилась группа Do Nothing. Ну, как случилась. Они уже выступали на разогреве у Interpol и даже записали вполне себе хит «LeBron James». Вот теперь выдали EP, который всячески расхваливают по обе стороны российской границы. Что имеем в итоге: танцевальный пост-панк с изподвывертами, недушный, душевный, но по итогу невыдающийся.
- В качестве альтернативы Do Nothing послушайте свежий сингл ливерпульской группы Spinn (да, с двумя «n»). Тоже совершенно не новаторский, но не менее душевный инди-рок с дримпоповыми одежками и Кристи Симпсон из прекрасной инди-поп-группы Yumi Zouma на фите. По факту то, что делают Spinn или The Night Cafe или Jaws, — такая своеобразная альтернатива брекзит-року с его маскулинной сыростью. Про эту — слабоватую индустриально, но куда более приятную, чем Idles и прочие, — волну хочется поговорить отдельно. И мы поговорим.
Что еще
Мэйклав из «Френдзоны» несет повестку своей группы прямо на территорию The 1975 и делает весенний синтипоп для тающих снегов и душ, London Grammar смиренно, но решительно шагают на танцпол, английская рэп-сенсация KSI делает поп-хит вместе с Yungblud и Polo G.