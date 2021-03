На этой неделе мы слушали Муджуса (а также общались с ним и вспоминали, что писали о нем десять лет назад) — но про другую хорошую музыку тоже не забыли.

Удивительно сильный альбом записали Kings of Leon. Если вы помните их лишь по «Sex on Fire» либо сбросили со счетов за последнее десятилетие (откровенно говоря, причины были), ваши ожидания будут отправлены куда подальше, а взамен них вы получите новых Kings of Leon — как никогда смиренных и степенных. «When You See Yourself» — 10 баллад или просто интроспективных вещиц, один хиток «The Bandit» и готовое руководство по тому, как надо стареть стадионным рокерам, теряющим прыть.

На кого еще стоит обратить внимание? Например, на группу DVAIODIN и их песню «Зазря» — щемящий гимн безвозвратно уходящей молодости. На прекрасно спевшихся друг с другом Тиму из проекта «тима ищет свет» и Лизу Громову. На певицу Лиссу и томно-сладкую балладу «Путь поцелуя». Кроме них, есть еще пятнадцать песен, которые мы репитим на этой неделе — и призываем делать то же самое вас!