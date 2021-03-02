Врывываемся в весну с новым плейлистом. В свежем выпуске — лучшая песня Земфиры с «Бордерлайна», весенние танцы от Даниеля Шейка и О! Марго, суровый дрилл от Digga D и еще семнадцать хороших песен.

Про главный релиз недели уже достаточно было сказано и от меня, и не от меня, но вот финальная мысль на этот счет. «Бордерлайн», кажется, прекрасно дал понять, что пора бы выключить режим завышенных ожиданий относительно Земфиры: она может себе позволить записать просто альбом, который не завернет ее карьеру ни в какую сторону, но здорово собьет пыль полурелигиозного культа вокруг ее персоны. Нечто подобное произошло с группой Radiohead с 2011 году — и в целом ничего страшного не случилось: просто стало понятно, что Том Йорк, в общем-то, тоже человек.

К другим новостям. Британские труженики реставрации постпанка 2000-х Maximo Park выпустили одну из самых ярких гитарных пластинок года, неожиданно вернув форму себя же 15-летней данности нащупав крепкую мелодическую хватку: результат — двенадцать хороших песен из двенадцати. Что еще: жуткая и прекрасная песня Дакуки одвух сущностях в теле одного человека, весенние танцы на два голоса от Даниеля Шейка и О! Марго, неожиданное камео Басты в треке Rickey F и многое другое.