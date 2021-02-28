Российский MTV рубежа веков — это не только музыка, но и передачи. «12 злобных зрителей», «Тотальное шоу» — вспоминаем самые интересные шоу телеканала, некоторые из которых оказались незаслуженно забыты.

«SMS-чарт»

«Улыбайтесь, мечтайте, обожайте» — так ведущая Тая Катюша завершала выпуски самого репрезентативного хит-парада на российском ТВ 2000-х, где за лидерство дрались «Король и Шут» с Димой Биланом. Как работал этот чарт? Очень просто: зрители в течение недели отправляли sms за клипы, голоса суммировались и отображались на бегущей строке, а в пятницу показывали топ-10. Также можно было отправить SMS в эфир — Тая Катюша их зачитывала и отвечала. «SMS-чарт» просуществовал с 2002 по 2006 год. В те годы измерить и оценить реальную популярность артистов, которых показывали по ТВ, было непросто. «SMS-чарт» давал такую возможность, хотя крупные цифры тогдашних новичков вроде группы LP или «Сити» (помните таких?) не могли не вызывать вопросы о честности подсчета. «12 злобных зрителей»

Забавно, что передача, где обычные зрители устраивали прожарку артистам и их клипам, совершенно не взлетела на американском MTV, но в России стала бессмертной классикой — она до сих пор в эфире! Сценарий программы прост и вы его знаете: двенадцать рандомных человек попадают в студию MTV, смотрят клипы и оценивают их в компании ведущего и приглашенной звезды. Участникам предлагали проголосовать за или против клипа, а также воздержаться от оценки. По итогам программы выбирали лучший и худший клип. Зрители и правда были злобными — получив первый (а чаще всего и последний) эфир в своей жизни, они не стесняли себя в выражениях и жестко критиковали музыку и клипы, которые им не нравятся. Архивные выпуски «12 злобных зрителей» помимо прочего вызывают еще и антропологический интерес: понять и представить, как выглядел среднерядовой зритель MTV тех лет, можно буквально. «Бодрое утро»

Трейдмарк российского MTV. Первое (и для многих главное) место работы Антона Комолова и Ольги Шелест, которые делали все, чтобы отойти от типичного формата утреннего шоу: дурачились, наряжались, веселились, болтали со зрителями, обсуждали поп-культуру, ставили клипы по заявкам. Но главное отличие от типовых утренних программ было в том, что «Бодрое утро» проходило фактически без сценария под знаком полной творческой свободы — ведущие буквально делали что хотели. «Бодрое утро» просуществовало с 1998 по 2002 год — это время называют «золотой эпохой» российского MTV: не в последнюю очередь благодаря эфирам Комолова и Шелест утром перед школой. Сейчас шоу снова выходит в эфире MTV. «Weekend каприз»

Характерная черта передач старого MTV — нарочито несерьезный подход к формату. Все просто: есть ведущий, есть камера — погнали! «Weekend каприз» — шоу-бенефис Василия Стрельникова: ведущий зачитывал письма от зрителей, остроумно и (чего уж там греха таить) не всегда политкорректно им отвечал, ставил клипы по заявкам, травил байки и сочинял фразы на века — одна из них, «Лох — это судьба», зажила отдельной жизнью и даже породила одноименный танцевальный трек. «Weekend Каприз» просуществовал в те же 1998–2002 годы. Помимо этой передачи, Стрельников какое‑то время вел на MTV «Тихий час» — тот же «Каприз», только безумия и скабрезного юмора было еще больше. «Украинская двадцатка»

Сюда мог попасть какой угодно чарт, но пусть будет «Украинская двадцатка». Потому что абсолютно немыслимый в 2021 году сюжет: на российском MTV выходит музыкальный хит-парад, где звучит украинская речь и ставят клипы, например, Валерии. Но главное отличие от других хит-парадов — конечно же, местная музыка: именно так в эфир MTV попала группа Green Grey.

В российском эфире программа пробыла, увы, недолго: в том же 2002 году она, как и многие шоу, исчезла из эфира. «Тотальное шоу»

В 2002 году MTV радикально преобразился — ушли многие звезды, закрылись программы-хиты. Но появились другие передачи. Например, «Тотальное шоу» — шоу-трансформер, набравшее всего понемногу от старых программ. Получилось все в одном: лайвы и интервью с артистами, интерактивы со зрителями и даже прожарка приглашенных звезд — им задавали неудобные вопросы и даже разыгрывали их. Например, автор текста помнит, как несчастного Авраама Руссо ввела в заблуждение приглашенная публика, которая якобы не хотела слышать никакие песни кроме «Знаю» и показательно не реагировала на них никак — увы, видео того выпуска не сохранилось. Помимо прочего, «Тотальное шоу» — первый важный эпизод в телекарьере Ивана Урганта, который, будучи первым ведущим передачи, только учился подшучивать над звездами. Программа просуществовала до 2005 года — говорят, что ее закрыли из‑за низких рейтингов. «Позорная десятка»

В этот список, разумеется, просится легендарный «SHIT-парад», но хочется рассказать о его спин-оффе — несправедливо забытой и утраченной (в интернете найден ровно один фрагмент шоу) «Позорной 10-ке», запущенной в 2003 году. Это античарт, работавший по принципу «чем хуже — тем выше». Самое главное: во время трансляции клипов на экране показывали стишки-эпиграммы на артистов — зачастую настолько скабрезные и неполиткорректные, что приводить их здесь как минимум неловко. Настрадались от «Позорной 10-ки» в основном поп-звезды тех лет: «Корни», «Пропаганда», Катя Лель. Реагировали артисты на передачу по-разному: в частности, Виктория Воронина из «Пропаганды» говорила, что хейт — это плюс к популярности, да и вообще-то она звезда, а вы сидите у телевизора с 50 рублями в кармане. Скандальная программа просуществовала недолго и уже в 2004 году была закрыта. Представить себе в эфире 2021-го такую передачу сложно — нормам этики она нисколько не соответствует. «Экспрессо»

Еще одно место работы молодого Ивана Урганта. В паре с Татьяной Геворкян (одной из немногих звезд раннего MTV, которая осталась на канале после 2002 года) он вел шоу, к которому так просится пошлая характеристика «ламповое». Ведущие ставили музыку — чаще всего проверенную временем — отвечали на письма зрителей и приглашали артистов поговорить по душам. На фоне борзоватых и смелых передач шоу резко констрастировало степенной риторикой. «Капризы» и «Тихие часы» — это ужас, хорошо, что есть ваше «Экспрессо» — так ведущих благодарили за шоу зрители постарше, для которых «Экспрессо» было единственной, но веской причиной включить MTV. «…Zone»

Передачи — это хорошо, но любили местное MTV первой версии все-таки из‑за музыки, которой там было больше, чем когда‑либо еще. Помимо хит-парадов и обычных блоков с клипами на MTV существовали ежедневные тематические подборки по жанрам, где можно было услышать ту музыку, которую сложно себе представить в обычной ротации. Например, в блоке «Hard Zone» можно было услышать экстремальный метал, а в «Alter Zone» — редкий бритпоп. Подборки по «зонам» пробыли в эфире MTV до 2002 года, затем их сменили «центры» — риффа, рифмы и ритма соответственно — в середине 00-х предсказуемо исчезли из эфира и эти блоки. «Музыкальное чтиво»