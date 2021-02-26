DAKOOKA выпустила клип «BIPOLYARKA 2.0» — это красочная и жуткая зарисовка о противостоянии двух личностей внутри одного человека. Специально для «Афиши Daily» певица рассказала о песне, задумке клипа и происшествиях на съемках.

— Песня — о внутреннем противостоянии. О двух противоположных личностях внутри меня. О том, как сложно понять себя. Клип раскрывает мои внутренние состояния. Какой я могу быть. Иногда простой, а иногда слишком вызывающей.

Мы снимали клип летом. Режиссер Паша (Павел Ульянов — Прим. ред.) приехал в Киев, и мы просто пошли гулять. В процессе начали снимать какие‑то кадры — это не было запланировано. После я подумала, что хочу доснять материал: мы сделали еще кадры в студии, квартире и на улице. Все было просто и на ровном. Прикольно, в общем.

[На съемках] был момент в квартире. У нас есть кадры в ванной, где я курю. Так вот, мне набрали очень горячую воду. Во-первых, я чуть не потеряла сознание от того, что курила в кипятке — сосуды вышли из чата. Во-вторых, у меня плохие отношения с электричеством. Меня периодически шандарахает током. Этот клип — не исключение. Когда я залезла в ванную, дотронулась до стиральной машинки, которая была включена в розетку. Меня сильно ударило током. Я прямо почувствовала как ток прошелся по моему телу. Было неприятно, мягко говоря.