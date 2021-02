Так охарактеризовал музыку Тома Бангальтера и Ги-Мануэля де Омем-Кристо британский критик Дэйв Дженнингс, описывая сингл их первой группы Darlin’ для еженедельной рубрики газеты Melody Maker. Дженнингс вообще не стеснялся ругать любого музыканта, вне зависимости от его статуса. Помимо и правда не особо примечательных Darlin’, чья музыка сочетала в себе шугейз и любовь к The Beach Boys, досталось и новым песням Rage Against The Machine и Depeche Mode . Именно слова Дженнингса дали название Daft Punk, которое они оставили из его описания «daft punky trash», «унылый панковский трэш». Это особенно забавно, если учесть, что панка в музыке Darlin’ особо и не было — однако вырванное из контекста словосочетание как минимум хорошо звучит.

У них было потрясающее чутье на сэмплы — и некоторыми из них, конечно, они распоряжались слишком смело, вставляя в свои песни гигантские куски, как это было с «Cola Bottle Baby» Эдвина Бердсонга в «Harder, Better, Faster, Stronger» или с «Release The Beast» Breakwater в «Robot Rock» . И «было» чутье вовсе не потому, что группа распалась, а потому что в какой‑то момент они вовсе отказались от сэмплов.

Любовь к глэму как к эстетике была вовсе не единственной связью Daft Punk с гитарной музыкой. Их первый сингл хоть и был прекрасным образцом техно девяностых, но назывался «The New Wave». На «Homework» один из самых энергичных треков назывался «Rock’n’Roll». В этом, безусловно, было много иронии по отношению к рокизму. Однако кроме иронии в этом необходимо было увидеть и искреннюю любовь. Начиная с «Discovery», Daft Punk роднили диско с хард-роковыми гитарными запилами — и очень удачно: один из результатов такой смеси, «Digital Love», является визитной карточкой группы.

«Human After All», демонстративно записанный за шесть недель, из которых месяц ушел на мастеринг и сведение, отличала спонтанность и собранность рок-дуэта. Вооружившись гитарами и драм-машинами, Daft Punk в результате импровизаций записали свой манифест против масс-медиа: не самая свежая мысль даже для 2005 года. Хотя сингл LCD Soundsystem «Daft Punk Is Playing At My House» был выпущен, когда «Human After All» уже был записан и отдан лейблу, их все равно роднит что‑то неуловимое — одновременное сочетание наплевательства на правила и четкое понимание своих целей, которых можно достигнуть малыми силами.

Daft Punk и люди, несмотря ни на что

Daft Punk неоднократно подчеркивали в своих интервью, что стараются не повторяться, что им неинтересно делать все дважды. Действительно, их альбомы не похожи друг на друга, хотя во всех есть какие‑то объединяющие друг друга вещи. И прежде всего, пропущенный через вокодеры или автотюн голос — узнаваемый и знакомый, изображающий робота.

В названиях своих треков и в публичных высказываниях Daft Punk постоянно давали понять, что за машиной прячется человек, что на самом деле в этой музыке гораздо больше человеческого, чем механического. Критики с самого начала отмечали, что в их работе с электроникой очень много душевности, якобы обычно не присущей жанру.