Существует стереотип: все песни Моргенштерна ужасные! Он не взялся из ниоткуда; альбомы за неделю и треки за пять минут сделали свое дело. Но в карьере Алишера были и другие песни — о них и рассказываем. Хотели, правда, найти десять, но нашли лишь семь.

«Когда буду умирать»

Дебютный альбом «До того, как был известен» — релиз не совсем Алишера, а его уфимской рок-группы Mamavirgin, в которой он играл, собственно, до того, как стал известен. Алишера тех лет сентиментально вспоминают в комментариях: мол, посмотрите, какой душевный был старый Морген, кого мы потеряли! Их можно понять: Алишер тогда и Алишер сейчас будто два разных человека. Но песня «Когда буду умирать», парафраз цоевской «Когда твоя девушка больна» — редкий пример, когда текст подходит двум версиям Моргенштерна. «Мне некогда ваши дурацкие правила слушать — я не хочу жить так, как хочется вам», — пел артист в 2017-м, а как будто в 2020-м. «Зеленоглазые деффки» (feat. ЛСП)

«Так люблю девочек с зелеными глазами Почему? *** [Черт] знает», — документ переходного периода Алишера, когда он отчаливал от поп-панка и первых невыразительных рэп-опытов и только учился писать большие хиты. Пока получались хиточки — прилипчивые и обаятельные вещицы вроде фита с ЛСП о зеленоглазых девчонках, разгоняющегося от курортных вибраций до рокешника в финале. «Отпускаю»

Если вы думаете, что 2018-й — это недавно, то просто представьте, что в том году Моргенштерн вызвал Хованского на Versus, а тот отказался — не его уровень! В итоге Алишер написал дисс. Что принято делать в диссах? Наваливать рэпчаги позлее да потехничней. А что сделал Моргенштерн? Записал издевательскую гитарную балладу и показал, что он на самом деле не только большой выдумщик, а еще и провидец. «Время так быстро летит,/Ты был на вершине Олимпа из хайпа,/Я давал тебе шанс, но ты все ******* [упустил]», — только послушайте, как эти строчки звучат в 2021-м! «Уфф… деньги…»

Зима-2019. Нелегкие размышления Алишера о том, что такое деньги: благо или бремя? Судя по минорным интонациям, все-таки второе. Впрочем, совсем скоро и денег будет больше, и обременять Моргенштерна они перестанут — до песни «Новый мерин» осталось чуть более чем полгода. А еще в комментах к клипу пишут: «Я один заметил, что в этом клипе можно без напряга разобрать слова?» — еще одно тонкое замечание о Моргенштерне, которого мы потеряли. «Lollipop» (feat. Элджей)

Кто сказал, что только старые песни Моргенштерна хорошие? Это не совсем так! «Lollipop» — одна из безусловных меломанских удач Алишера, которая подбодрила карьеру Элджея, сбавившего хитопроизводство и наверняка неплохо озолотила руку Сергея Жукова, вокруг «Песенки» которого новый хит и выстроен. А еще Алишер доводит метод бэйбивойс до какого‑то совсем уж кромешного абсурда — но от этого и веселее. «Виски на завтрак»

«Прямая бочка, а это вот — цепочка», — так Алишер смеялся над хаус-рэпом Элджея и его подражателями. А в 2018-м решил: а чего бы не сделать свой трекан под прямую бочку? И сделал; без фиги в кармане не обошлось — под хаусовый бит для прокачки тачил и танцполов Моргенштерн мрачно повествует о будничном алкоголизме. «Виски на завтрак, водку на обед» — через три года это будет Cristal. «Первый раз»

Самый трогательный трек Моргенштерна, где Алишер под немудреный гитарный перебор позволяет себе быть уязвимым как никогда: «Для твоих подруг я полный лох,/Мать дает бабло, трачу их на бухло,/Но ты со мной, сама не зная зачем,/Жаль, что раз только любит человек». Сопоставить эту песню с нынешним Моргенштерном не получается никак.