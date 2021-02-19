«Собачий Lie» — дуэт певицы Даши Миклашевич и музыканта Леши Карушина, исполняющий инди-поп, в котором ирония и дерзость уживаются с меланхолией. «Афиша Daily» представляет клип на печальную балладу «Не оставляй меня» о любви без шансов на счастливый конец — с комментариями авторов песни и режиссера видео.

«Тебе кто это сказал? Точно какой‑то конченый миллениал» — так звучит один из самых въедливых припевов местной музыки 2020-го, который мы репитили всю концовку прошлого года. Это песня «Миллениал», ироничный манифест поколения Z. Его поет голосистая Даша Миклашевич, а за музыку здесь отвечает Леша Карушин. Вместе они — дуэт «Собачий Lie», в который мы очень верим в 2021 году. Но задорная и колкая ирония по поводу цайтгайста — не единственный козырь в руках дуэта: сочинять голосистые баллады навзрыд ребята тоже умеют. В песне «Не оставляй меня» нет никакой иронии: она о том, что любовь — даже самая светлая — разрушает и опустошает. Режиссер клипа Лилия Филина и участники дуэта рассказали «Афише Daily» о том, как создавались видео и песня «Не оставляй меня»: оказывается, в нее была вложена личная история Даши и Леши.

Лилия Филина

В начале октября мы встретились с ребятами из «Собачий Lie» и решили придумать романтическую историю без хеппи-энда. При создании вдохновлялись Годаром и французским кино 60-х. Герои клипа — двое молодых людей, у который своя реальность, свой мир — мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы и не выходят из дома. В Париже у них маленькая студия, где они проводят все свои дни. Так проходит жизнь — не в самой реальной реальности, а в другом измерении. Они знакомы с Пикассо и Леже. Все это похоже на сны. Их жизнь — двойная. С одной стороны, это жизнь подлинных кинозрителей, с другой — ни один из них никогда не замечал самого кино. Они видят сон, и это — та самая реальность, которую они создают. В сущности, кино — просто «сон», в котором люди живут, но не спят. Они видят сны, и их жизнь продолжается в фильмах, потому что в нашем мире постоянно происходит нечто похожее.

Даша Миклашевич

Трек был написан довольно давно, почти сразу после нашего с Лешей расставания, это было чем‑то вроде точки в переживаниях. Особо афишировать не хотелось, чтобы это каким‑то образом не смогло повлиять на отношение аудитории к нашему творчеству. Но эту историю мы оба пропустили через себя и довольны полученным результатом. Когда дело дошло до съемок клипа, у нас были различные идеи, от съемки с дрона в Териберке до истории, вдохновленной произведением «Преступление и наказание». Но в итоге клип приобрел свою трагичную, но безумно искреннюю историю.

Леша Карушин