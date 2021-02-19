На прошлой неделе певец ЮрКисс получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и спровоцировал споры о соответствии награды и реальной народной любви. В этой связи «Афиша Daily» предлагает в виде теста проверить, есть ли регалии у более очевидных кандидатов — Агутина, Меладзе и других?