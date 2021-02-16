Вечер вторника — а значит, самое время послушать лучшую музыку за минувшие семь дней. Среди прочего — свежие синглы Дуа Липы и «Лауда», альбомы Teenage Wrist и Clap Your Hands Say Yeah и многое другое.

Главная неудача прошлого года — альбом Дуа Липы. Не в смысле музыки, а в смысле эффекта. Он вышел посреди пандемии и предлагал танцы, когда основным видом деятельности ЦА исполнительницы было сидение дома. Восстановление справедливости продолжается в 2021 году. Новая версия альбома с несколькими синглами — где танцев меньше, но страсти столько же — должна добраться до тех, кто еще не сдался на милость. Во всяком случае, мы хотим верить.

Справедливости ждет и альтернатива рубежа 1990–2000 годов. Бодрая и мелодичная рок-музыка того времени с претензией на эксперименты и чрезмерную эмоциональность долгое время была моветоном, фигурой умолчания. Все стало меняться в последние годы. Одна из лучших рок-работ прошлого года — дебютник Beabadoobee, который четко воспроизводит методы той эпохи. Один из лучших альбомов зимы — новый диск американцев Teenage Wrist, истошный мелодичный нео-гранж с элементами шугейза. Про него напишем отдельно. Ну, и будем следить.

Следим и за альбомом уфимско-петербургского трио «Лауд». Судя по первым синглам (в том числе вышедшему на минувшей неделе дуэту с GONE.Fludd), 19 февраля может выйти поп-блокбастер посильнее «Йай» Федука.