В тексте о Foo Fighters, который выйдет завтра, Сергей Степанов не зря называет Дейва Грола и компанию последней большой рок-группой, за которой интересно следить и которая оправдывает существование стадионной гитарной музыки. Вот и новый альбом «Medicine at Midnight» оправдывает этот тезис. Пусть это не самая лучшая и убедительная работа Foo Fighters — 10 лет назад на «Wasting Light» огонь горел посильнее, — пусть она крайне показательна в своем упрямом консерватизме (тут даже если и танцуют, то в стилистике Билли Айдола), но при этом она не похожа на музейный экспонат. Это песни, в которых все хорошо и с энергией, и с грувом, и с мелодиями. Это совершенно разрывный сингл «Shame Shame», это красочная успокоительная баллада «Chasing Birds», это лихой танцевальный номер «No Son of Mine». «Medicine at Midnight» — такая вечеринка для консерваторов, которым важны не стилистические атрибуты, а результат, получаемый при их сложении. Уйдут Foo Fighters — рок-музыка для больших площадок закончится.

Foo Fighters, а также ЛСП, «Электрофорез» и других можно послушать в наших плейлистах