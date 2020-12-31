В этом эпизоде говорим с лидером группы Uma2rman Владимиром Кристовским. Тот уже не помнит, как придумал песню «Прасковья», зато отлично помнит, каково нижегородскому музыканту, подрабатывающему на такси и в морге, прорываться к успеху, когда в него никто не верит. Это история песни «Прасковья» — самого человечного хита российской эстрады нулевых.

Это, наверное, самый необычный хит середины нулевых. То ли рок, то ли шансон, спорая гитарная музыка про девушку, которая за-за-занавескою плачет у окна. На фоне тогдашнего тяжелого люкса имени «Фабрики звезд» и грядущего гламура она выглядела совсем удивительно. Впрочем, автор «Прасковьи» Владимир Кристовский считает, что причина успеха песни не в контрасте. А в чем? Да черт знает. И вообще, это не самый очевидный хит даже для него.

Вот об этом, а также об удивительной биографии автора, игравшего прог-рок и работавшего санитаром в морге, мы и говорим в последнем выпуске «Истории одной песни» в этом году.