Савва Розанов, он же Синекдоха Монток, выпустил новый сингл «Незримый Вес», умиротворяющую электронную колыбельную, которой только и не хватало под конец 2020 года — максимально слезоточивую и душевную. «Афиша Daily» представляет сингл с комментариями автора.
«Незримый вес» (S0e1) — это первый эпизод из многоходовки, которую я задумал на грядущий год. От слушателя прошу воспринимать новый материал как эпизоды ситкома, с правилами которого я буду знакомить вас поступательно.
Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах, но по задумке у нас будет три акта:
— акт первый — музыкальный
— акт второй — кинематографический
— акт третий — концертный
Если довериться законам жанра, то «Незримый вес» — это «открывающая заставка» той музыкальной идеи, которую я намереваюсь развить. Выпуская ее в конце инфернального 2020-го года, хочу что бы она вас взбодрила, ведь дорогой слушатель, наша дружба еще впереди!
Всем счастливого нового года!
С любовью,
Синекдоха Монток