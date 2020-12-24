«Незримый вес» (S0e1) — это первый эпизод из многоходовки, которую я задумал на грядущий год. От слушателя прошу воспринимать новый материал как эпизоды ситкома, с правилами которого я буду знакомить вас поступательно.

Я чувствую, что вне этого мира, есть реакции на наши действия, и раздается взрывной закадровый смех, просто мы этого не слышим. Ведь нет сомнений, что у наблюдателя свыше очень странное чувство юмора.

Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах, но по задумке у нас будет три акта:

— акт первый — музыкальный

— акт второй — кинематографический

— акт третий — концертный

Если довериться законам жанра, то «Незримый вес» — это «открывающая заставка» той музыкальной идеи, которую я намереваюсь развить. Выпуская ее в конце инфернального 2020-го года, хочу что бы она вас взбодрила, ведь дорогой слушатель, наша дружба еще впереди!

Всем счастливого нового года!

С любовью,

Синекдоха Монток