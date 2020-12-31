Мы прощаемся с 2020 годом 20 треками группы «Макулатура», которая объявила о временной приостановке деятельности две недели назад. Слово Евгению Алехину и Константину Сперанскому.

Выбор Евгения Алехина 1. «Пепел», 2020

Есть песни, которые фиксирует судьбоносный поворот в судьбе, для меня эта — такая. Рефрен пришел пару лет назад, когда я последний раз был в Одессе, тогда я понял, что очень устал от человека, которым был, этот мечущийся, вечно переживающий из‑за бабы репер, который даже не может спокойно и ровно писать. После этого был тур с группой, но без альбома, и я начал думать в другую сторону — бросить заниматься музыкой, устроиться в Москве продюсером, скопить на квартиру, начать размножаться, — но, конечно, вовремя соскочил, поняв, что это лажа, — просто сел за второй роман («Рутина»).

Выходит, что отказ от персонажа «Е.Алехин» удивительным образом даже и помог писателю «Е.Алехину» в творческих задумках, так как исчезла зацикленность на самом себе. А потом, когда Тиссеран доделал аранжировку и Костя спел свой купет, вообще же чудо вышло, а не песня!

2. «Смотри на деревья», 2019

Этот короткий стих я написал, когда ехал после Евротура в автобусе Витебск — Москва. После запоя на отходняке съел шесть таблеток фенибута, чтобы забыться, и уснул, но попал в психоделический линчевский сон, проснулся на вокзале, поехал на [инди-фестиваль] «Мазерленд», где впервые выступал один, еще и трезвый как стекло, но все прошло отлично. Позже делали песню, на гитаре в ней записался мой друг Оскар, с которым мы прежде жили в Казани, а его появление на любом треке наполняет меня хорошим чувством. Мы с Оскаром никогда не ругаемся. 3. «Кафедра», 2019

Мало у кого эта песня любимая, а мне она очень по душе. Нравится и мой странный куплет о бессоннице, Костин кажется очень лиричным, может быть, только в припеве он немного прососал. А как Паша Додонов сыграл смычком на гитаре — вообще чистый кайф. 4. «В огне», 2017

Любой концерт приятно открывать этим треком. Ничего качевее у нас нет и, видимо, уже не будет. 5. «Летучий голландец», 2016

Тоже концертный хит для меня, люблю исполнить, чтобы раскачаться, хотя текст достаточно очевидный и даже примитивный. Многие могли бы подобное сочинить. Костя на высоте. Если кто не в курсе, это кавер на песню «Package» группы A Perfect Circle. Феликс [Бондарев, записывавший «Макулатуре» инструменталы для песен] спросил: «Дай мне референс, а я сделаю китайскую подделку». Вот что вышло. 6. «Смерть героя», 2014

Просто приятная песня, иногда пели ее, и не было ни стыда, ни смущения. Это показатель качества. 7. «Падение», 2012

Один из лучших Костиных куплетов и по тексту, и по тому, как он зачитал.

Помню, я тогда только женился. Проснулся с дикого перепоя, Оксана поехала на работу, а я убирался дома, доедал остатки курицы за гостями (хотя сам был веганом, но решил, что не пропадать же добру), блевал и рыдал под его «одиночество — холодный камень, мешающий говорить».

8. «Альбатрос», 2010

Это был редкий случай, когда Костин куплет подоспел первым, и я всегда это ценил. На предыдущим альбоме я пытался его раскачать и потом был уверен, что со следующим ничего не выйдет. Но он достаточно быстро написал куплеты и даже порадовал оригинальными разработками — этой и «Справкой». На гитаре в первой версии, оригинальной, сыграл Михаил Енотов, тоже хороший мой подельник [по дуэту «Ночные грузчики»].

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9. «Владимир Познер», 2009

Это для меня важная песня, с нее, кажется, и началась «Макулатура», какой мы ее знаем и помним. По Владимиру Познеру до сих все понятно, эта личность — как отражение человеческой глупости. 10. «Эксгибиция богодьявола», 2003

Этой песни, к сожалению, нет в музыкальных стриминговых сервисах, только на YouTube

Отлично помню день, когда мы записывали этот трек. Ночью накануне я предпринял попытку покончить с собой (кстати, вроде я об этом вообще никому не рассказывал, так что добро пожаловать!), но в последний момент соскочил.

У меня была расцарапана голова, ведь я пробил стекло в подъезде моей девушки, когда хотел выкинуться с последнего этажа. Еще я был побрит неровно, с проплешинами, туда она мне влепила жвачку, когда я пытался обнять ее в последний раз.

В таком виде домой ехать не хотелось, но наметилась возможность пойти с Костей записываться к его другу. К счастью, у меня с собой была самогонка. Этот реп вернул меня к жизни от очень мерзкого чувства унижения перед Первой Бабой и ее новым ухажером. Спасибо, что выслушали.

Выбор Константина Сперанского 1. «Баллада о смерти», 2020

Мой куплет написан под впечатлением от поездки на побывку домой в Кемерово по грустному поводу. Вдруг на меня набросились все воспоминания о детстве, проведенном под завалами бесконечно напиравшего бессмысленного быта. 2. «Реп», 2019

Свои партии на альбоме «Место» считаю неудачными. Текст этой песни, которую я бы назвал манифестом, если бы не побоялся, снизошел на меня, когда я возвращался по Литейному мосту сквозь заснеженный февральский Петербург и наблюдал спокойные фигурки рыбаков. 3. «Комикс»

Многие забыли эту песню, а зря. Если бы мы продолжили траекторию, намеченную в комиксе, были бы сейчас русскими Кидами Кади (понятия не имею, почему я его назвал), а магазин «Чук и Гик» дарил бы нам коллекционные фигурки Funko Pop. 4. «Автоматика», 2009

Долго недооценивал этот трек, но парт Жени тут близкий к гениальности. Это попытка возродить дадистский интуитивизм. 5. «Г. Москва», 2010

Трогательная песня, основанная на реальных событиях. Наверное, с нее я бы начал отсчет нашей концертной деятельности, которую я по-настоящему прочувствовал, — мы ее играли в какой‑то рюмочной в Казани, впервые со скрипкой и бас-гитарой, запись даже можно найти в «ВКонтакте», она долго длится, и мы еще там долго орем: «этот город **** [трахает] тебя в рот, **** [трахает] тебя в рот, **** [трахает] тебя в рот». 6. «Толстяк страдает», с альбома «Осень», 2011

Недавно вдруг переслушал и испытал положительные эмоции. Я думаю, именно из‑за этой песни альбом в год его выхода отметил кто‑то из музыкантов группы Lumen. Вспомнил, как мы ее записывали, как кричали в микрофон и как было потом смешно слушать это в автотюне.

Позавидовал ЛСП — у него-то, наверное, запись каждой песни сопровождается таким весельем.

7. «Юность», 2013

Писали в такой политизированный год, я помню, как меня потрясла фотография растерянного Сергея Удальцова, избитого нацболами. Тогда‑то я и понял, что всему конец и Россия исчерпала лимит на революции . Излил свое отчаяние по-детски, как умел, в этой песне, потом линия продолжится в «Свобода это гетто» и песне «Шкура». 8. «Милиционер будущего», 2009

По-моему, первая песня, для которой я написал текст в новейшей истории «Макулатуры». У Жени уже были готовы все тексты к альбому «Детский психиатр», а я только приступал и начал с десерта. Тогда я уже считал себя политизированным господином, и текст мог бы получиться опасно демшизовый, но сейчас, будучи уже лоялистом, я читаю его и киваю головой, не могу отвергнуть. 9. «Шкура», 2020

Женя предложил назвать эту песню в честь одной из моих любимых книг — книги «Шкура» Курцио Малапарте. Надо ли говорить, что песня стала моей любимой? Ну и музыка — Никита брал в качестве референсов всю эту психоделическую *********** [компанию], Throbbing Gristle, Coil, Psychic TV и прочих. И вдруг если кто‑то под эту песню захочет отправиться в какой‑нибудь, простите за молодежный сленг, «трип», я пожелаю тому счастливого пути! 10. «Вся вселенная», 2011

А это ради моего спутника, друга и морального камертона Зорана Питича — ведь именно из его рассказа взят Женею припев про «вся вселенная стоит 2 рубля 3 копейки». Моим же скромным вкладом было, как всегда, пуститься в воспоминания и размышления, как гласит название автобиографии маршала СССР Георгия Константиновича Жукова.