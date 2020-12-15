Казус прошлой недели — песня «Zudwa». Для тех, кто не совсем в теме: это один из главных, кхм, хитов петербургской группы «Химера», главных героев тамтамовского подполья и книги «Песни в пустоту», издерганный крикливый рок. В переложении шумовиков-затейников из Oligarkh и Юрия Музыченко она превратилась в не менее крикливый стадионный дэнс.

Описание выглядит, конечно, как надругательство над святыней (и, кажется, многие комментаторы его так и восприняли, даже не послушав). Впрочем, на поверку все оказывается куда интереснее. Oligarkh смогли сохранить эту злобную радость из оригинала и помножить ее на стадионный звук. Получился максимально дуболомный — в хорошем смысле — хит, имеющий, кроме того, и просветительскую ценность. Очень надеюсь, что кто‑то в итоге от кавера перейдет к оригиналу, а там и до всего альбома «Zudwa» недалеко.

В последние несколько лет вообще много раз и в разных обстоятельствах герои десятых пытались примерить на себя старый русскоязычный рок: от «Мумий Тролля» до «Центра», от «Гражданской обороны» до «ДДТ». И лучше всего получалось у тех, кто, осовременивая саунд, смог сохранить дух оригинала: Noize MC и «Все как у людей», Монеточка и «Кот кота», Пика и «Осенняя», Oligarkh и «Zudwa». Такой вот ряд получается.