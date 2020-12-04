7 декабря один из наших любимых клубов Powerhouse отмечает семилетие. По такому поводу мы попросили его создателей и сотрудников вспомнить самые дикие байки и самые лучшие концерты: от Деймона Албарна за барной стойкой до Cream Soda на пути к славе. Также Powerhouse подготовил для нас плейлист с главными песнями, связанными с ним.
Свой День рождения Powerhouse отметит в пятницу 4 и субботу 5 декабря. Среди участников — Илья Мазо, «Тима Ищет Свет», «Казускома», «Пасош» + «Увула» и другие. Количество билетов ограничено. Если чувствуете себя не очень, лучше остаться дома. Носите масочки, пользуйтесь санитайзером и улыбайтесь друг другу на расстоянии полутора метров. Билеты еще есть в продаже.
Байки
Концерт Ras G и «тверкающие мадам»
Андрей Алгоритмик: В 2014-м у нас «приземлился» легенда хип-хопа и один из прародителей всей мировой beats-сцены Ras G. Представитель калифорнийского лейбла Brainfeeder, огромный статный человечище в чалме, походивший на большого доброго Тоторо, медленно передвигался по танцполу, осматривая акустические особенности площадки. На саундчеке мы поняли, что это будет очень громко, этакая музыкальная терапия в духе Kode9, который умеет басами вызывать легкое щекотание в области живота.
На самом шоу дом ходил ходуном, мы очень боялись, что деревянные перегородки этажей не выдержат баунса толпы под волну неистового басса Ras G, все само собой обошлось — дом был капитально подготовлен к таким событиям во время ремонта в 2013-м. Где‑то в час ночи мне позвонил знакомый и предложил пару жоп, я поинтересовался, что это за жопы такие. Он объяснил, что это тверкающие девицы, которых он предлагает на хип-хоп-тусы, проще говоря, учитывая, что у нас хип-хоп-событие, не хотите ли пару тверкающих мадам.
От мадам мы отказались, но сказали, что, если хотят, могут приехать просто потусить, они приехали в середине ночи и по какой‑то только им известной причине все равно полезли на сцену тверкать. Ras G, понятное дело, будучи интеллигенцией от битс и хип-хоп-движения, сразу перестал играть и попросил их оттуда быстренько ретироваться, потому что музыка его прежде всего для мозгов, а не для жоп, с чем я абсолютно солидарен. Не так давно великого космического дядьки с нами не стало, он где‑то среди планет семплирует новые пластинки Sun Ra.
Явление Деймона Албарна
Ксения Карло: Пожалуй, самое укромное место на территории дома — узкая часть двора со стороны кухни, куда попадают в основном через дополнительную дверь из подсобных помещений. Одной июльской ночью 2019 года там среди скоплений старой мебели и коробок из‑под продуктовых поставок, сидя на деревянных палетах, вели задушевные разговоры [организатор «Боли», MMW] Степан Казарьян и мистер Деймон Албарн. Шла первая ночь афтепати фестиваля «Боль».
Спасая Деймона от переизбытка внимания, Степа почему‑то решил отвести его именно на кухонный бэк. Не знаю, запомнил ли Албарн все свои джин-тоники и кто какую позицию занимал в пространных спорах с Казарьяном о коллективизме, социализме и творчестве, но зато эта картина навсегда запомнилась команде дома.
Cream Soda на пути к славе
Тим Кадыров: Практически киношная история под заголовком «От ноунейма до рок-звезды», отражающая типичные будни ивент-менеджера.
К июню 2018 года я работал в Powerhouse уже полтора года и уже около полугода вел ночные ивенты. Поэтому ночной ивент под названием Cream Soda для меня не выглядел чем‑то необычным: элементарный саундчек диджейки, депозит, браслеты. В этот раз [участники группы] Дима Нова и Илья Гадаев приехали почему‑то раньше, с огромным количеством инструментов и вопросом: «Когда начнем чекать все для лайва?» По моему лицу все было понятно, потому что сразу последовал второй вопрос с очень обреченной интонацией: «Тебя не предупредили, что у нас лайв сегодня?»
Следующие полтора часа мы разбирали вместе сцену после вечернего концерта шведской певицы Джени Абрамсон, выставляли все для лайва, чекали, настраивали свет, успокаивали Диму и Илью и просили фейсера Евгению пускать порционно только во второе крыло. Когда мы открыли двери в основной зал (спустя час после заявленного времени), в левом крыле было уже не протолкнуться, гости очень плотно стояли друг к другу на лестнице, а очередь загибала на Рюмин переулок и заканчиваться не собиралась.
В итоге мы успели запустить всех только к двум часам ночи. Наглядный пример: Дима попросил принести воды на лайв — дорога от сцены до бара и обратно заняла у меня десять-пятнадцать минут. На конец 2020 года эта история кажется чем‑то обычным: Cream Soda, Тим, чего ты ожидал? Сейчас им достаточно выложить сторис за один день до ивента, и человек 200 гарантированно ворвутся.
Два года назад, еще до выхода альбома «Красиво», это казалось чем‑то из другой вселенной, хотя у парней за спиной уже были альбом «Пожар» и огромная вереница вечеринок до существования Powerhouse, например, в «Солянке». Круто, что эта история про веру музыкантов в свой материал и в обязательный успех произошла у меня на глазах, надеюсь, это будет мотивацией для кого‑то, кто прямо сейчас хочет, чтобы все получилось.
Семь главных концертов:
Первое выступление Лизы Монеточки в Москве
Андрей Алгоритмик: Первое московское выступление Монеточки прошло у нас в 2016 году в рамках ночной вечеринки «Танцпол», промоутерами тусовки были Даниель Ливингстон и Кирилл Zeus of Arc, а помог выйти на связь с Лизой, кажется, Глеб Pharaoh, вот такой странный замес всего.
На лайве она держалась молодцом, по выступлению в целом было понятно, что у артиста будет интересное будущее. Реакция у публики на неизвестного тинейджера в разгар вечеринки была тоже очень теплой, лайв получился очень камерным, а после него дом опять пустился в танец до самого утра.
Worldwide FM
Андрей Алгоритмик: Большой шоукейс WWFM начался еще в Лондоне, когда я приехал к ребятам в офис и мы, вооружившись пластинками лейбла и пинтами пива, сели придумывать, как представить радио в Москве. Решили задействовать как английских, так и московских артистов, не акцентироваться на каком‑то одном жанре и показать разную палитру музыки, размазав ее по дневной и ночной программам.
Все это музыкальное пиршество происходило в рамках Года британской музыки в России при поддержке Британского Совета. Локальные артисты, среди которых были Locked Club, Raumskaya, Lapti, Riddim Research Program, Lay-Far, получили поддержку и эфиры на WWFM, английскую сторону и радио представляли основатель WWFM Gilles Peterson, Skinny Pelembe, Emma-Jean Thackray, Global Roots, Elsa Hewitt и Tash LC.
Шоукейс Young Echo (1 февраля 2020 года)
Тим Кадыров: Зимний десант бристольской электроники, на котором шикарно было все: от самих выступлений (обязательно послушайте их, если еще не успели) до разговоров, например, про паверовский фиш-энд-чипс, по версии Young Echo не уступающий ничем английскому.
Бразильские недели на чемпионате мира-2018
Тим Кадыров: Желто-зеленое безумие со вкусом кашасы, с большими выступлениями легендарных бразильских артистов, таких как Hermeto Pascoal and Band, Ludere, всеобщим патриотичным порывом на матче «Россия — Хорватия» и бесконечными поездками за пивом в ближайшие магазины Таганки во время матчей самих бразильцев. Пожалуй, это был самый масштабный культурный обмен всей команды дома.
Футбол с «Интуристом», апрель 2019 года
Ксения Карло: Обожаю этот концерт за то, что в нем сошлись одновременно способность нынешней российской сцены к самоиронии, открытость публики к экспериментам и, казалось бы, максимально смешная, но очень живая идея.
Прямо в зале в прямом эфире зрители смотрели матч, а группа, сидящая вполоборота к экрану, комментировала звуками происходящее. Было весело и волнительно («Манчестер юнайтед» против «Барселоны»!), пиво лилось рекой. Кстати, стоит отметить, что Женя Горбунов из «Интуриста» футбол особо не смотрит, так что в тот вечер он, вероятно, впервые в жизни посмотрел матч от начала до конца.
«AIM Presents: In Collaboration», февраль 2020 года
Ксения Карло: Последнее большое мероприятие Года британской музыки в России и последний международный концерт в доме перед тем, как международные концерты исчезли из нашей жизни как явление, — таких описаний, в принципе, уже достаточно для включения в этот список, но особенным его сделало прежде всего наполнение.
Три шикарных британских артиста — Саймон Фишер Тернер, Эндрю Ханг (Fuck Buttons) и Агама — отправились на два дня на студию с Алиной Петровой (Kymatic), Анатолием Айсом («Функции фанка») и Женей Горбуновым («ГШ», «Интурист»). Пары с российской стороны подбирала команда дома, и, похоже, мы не ошиблись: творческая химия появилась моментально и воплотилась в три экспериментальных 40-минутных сета на концерте 28 февраля, чуть меньше чем за месяц до локдауна в Москве. Именно по таким проектам мы больше всего скучаем в условиях закрытых границ.
Стрим «Save the Scene»
Андрей Алгоритмик: Важный концерт в истории «Павера» — карантинный стрим-концерт «Save the Scene», в котором приняли участие пара десятков артистов за два дня, от «Пасош» и «Увулы» до «Всигме» и Ильи Мазо.
Мы были на исходе сил спустя 4 месяца локдауна и уже, признаться, мало верили в позитивный исход ситуации. На второй день стрима мы узнали, что, скорее всего, сможем открыться через 2 недели, и все это превратилось в празднование через бурю эмоций. Всем артистам, поддержавшим нас в ту суровую пору, — любовь. Большинство из них примут участие и в семилетии дома.
Ксения Карло: Все происходящее на съемке вызывало смесь трепета, волнения, нервов и восторга. Особенное впечатление производили музыканты, большинство из которых совершенно некомфортно чувствуют себя в окружении камер и без зрителя, но выкладывались на уровне прожженных поп-звезд. Примерно так же вела себя команда — несмотря на весь карантинный опыт, задача провести своими силами суммарно 10 часов прямого эфира казалась почти непосильной, но со стороны вся операция выглядела очень серьезно: рации, режиссура, все дела.
Тим Кадыров: Чувство единения со сценой не было никогда так велико, как в тот день. Особенно трогательным был момент, когда в самом конце первого дня на последнем треке «Пасош» все участники выбежали на сцену, прыгали, кричали и бесились, и было видно, как им не хватало выступлений.
От себя хочется сказать огромное спасибо операторам, которые абсолютно бесплатно провели с нами два полноценных съемочных дня, Rentaphoto, безвозмездно предоставившим нам аппаратуру, Пете Чинавату и Алексею Розину за проведение обоих дней и «Афише» за поддержку стримов. Всем музыкантам — безграничная любовь, увидимся на семилетии.