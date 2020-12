Албарн в фестивальном во всех смыслах настроении приехал в Powerhouse вместе с остальными участниками The Good, the Bad & the Queen и, вместо того чтобы отправиться в специально подготовленную тусовочную комнату, гордо сел за барную стойку, где, конечно, был моментально окружен и сфотографирован пару десятков раз.