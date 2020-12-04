7 декабря один из наших любимых клубов Powerhouse отмечает семилетие. По такому поводу мы попросили его создателей и сотрудников вспомнить самые дикие байки и самые лучшие концерты: от Деймона Албарна за барной стойкой до Cream Soda на пути к славе. Также Powerhouse подготовил для нас плейлист с главными песнями, связанными с ним.

Свой День рождения Powerhouse отметит в пятницу 4 и субботу 5 декабря. Среди участников — Илья Мазо, «Тима Ищет Свет», «Казускома», «Пасош» + «Увула» и другие. Количество билетов ограничено. Если чувствуете себя не очень, лучше остаться дома. Носите масочки, пользуйтесь санитайзером и улыбайтесь друг другу на расстоянии полутора метров. Билеты еще есть в продаже.

Ксения Карло Директор вечерней программы и студии Powerhouse Studio Андрей Алгоритмик Арт-директор и основатель клуба Тим Кадыров Директор по внешним коммуникациям (PR/SMM) + ночной ивент-менеджер

Байки

Концерт Ras G и «тверкающие мадам»

Андрей Алгоритмик: В 2014-м у нас «приземлился» легенда хип-хопа и один из прародителей всей мировой beats-сцены Ras G. Представитель калифорнийского лейбла Brainfeeder, огромный статный человечище в чалме, походивший на большого доброго Тоторо, медленно передвигался по танцполу, осматривая акустические особенности площадки. На саундчеке мы поняли, что это будет очень громко, этакая музыкальная терапия в духе Kode9, который умеет басами вызывать легкое щекотание в области живота. На самом шоу дом ходил ходуном, мы очень боялись, что деревянные перегородки этажей не выдержат баунса толпы под волну неистового басса Ras G, все само собой обошлось — дом был капитально подготовлен к таким событиям во время ремонта в 2013-м. Где‑то в час ночи мне позвонил знакомый и предложил пару жоп, я поинтересовался, что это за жопы такие. Он объяснил, что это тверкающие девицы, которых он предлагает на хип-хоп-тусы, проще говоря, учитывая, что у нас хип-хоп-событие, не хотите ли пару тверкающих мадам. От мадам мы отказались, но сказали, что, если хотят, могут приехать просто потусить, они приехали в середине ночи и по какой‑то только им известной причине все равно полезли на сцену тверкать. Ras G, понятное дело, будучи интеллигенцией от битс и хип-хоп-движения, сразу перестал играть и попросил их оттуда быстренько ретироваться, потому что музыка его прежде всего для мозгов, а не для жоп, с чем я абсолютно солидарен. Не так давно великого космического дядьки с нами не стало, он где‑то среди планет семплирует новые пластинки Sun Ra. Явление Деймона Албарна

Ксения Карло: Пожалуй, самое укромное место на территории дома — узкая часть двора со стороны кухни, куда попадают в основном через дополнительную дверь из подсобных помещений. Одной июльской ночью 2019 года там среди скоплений старой мебели и коробок из‑под продуктовых поставок, сидя на деревянных палетах, вели задушевные разговоры [организатор «Боли», MMW] Степан Казарьян и мистер Деймон Албарн. Шла первая ночь афтепати фестиваля «Боль».

Албарн в фестивальном во всех смыслах настроении приехал в Powerhouse вместе с остальными участниками The Good, the Bad & the Queen и, вместо того чтобы отправиться в специально подготовленную тусовочную комнату, гордо сел за барную стойку, где, конечно, был моментально окружен и сфотографирован пару десятков раз.

Спасая Деймона от переизбытка внимания, Степа почему‑то решил отвести его именно на кухонный бэк. Не знаю, запомнил ли Албарн все свои джин-тоники и кто какую позицию занимал в пространных спорах с Казарьяном о коллективизме, социализме и творчестве, но зато эта картина навсегда запомнилась команде дома. Cream Soda на пути к славе

Тим Кадыров: Практически киношная история под заголовком «От ноунейма до рок-звезды», отражающая типичные будни ивент-менеджера. К июню 2018 года я работал в Powerhouse уже полтора года и уже около полугода вел ночные ивенты. Поэтому ночной ивент под названием Cream Soda для меня не выглядел чем‑то необычным: элементарный саундчек диджейки, депозит, браслеты. В этот раз [участники группы] Дима Нова и Илья Гадаев приехали почему‑то раньше, с огромным количеством инструментов и вопросом: «Когда начнем чекать все для лайва?» По моему лицу все было понятно, потому что сразу последовал второй вопрос с очень обреченной интонацией: «Тебя не предупредили, что у нас лайв сегодня?»

Кажется, мы в тот момент стояли на улице и курили с нашим звукорежиссером Машей, потому что я отчетливо помню и ее выражение лица — растерянность и осознание неизбежности грядущих событий.

Следующие полтора часа мы разбирали вместе сцену после вечернего концерта шведской певицы Джени Абрамсон, выставляли все для лайва, чекали, настраивали свет, успокаивали Диму и Илью и просили фейсера Евгению пускать порционно только во второе крыло. Когда мы открыли двери в основной зал (спустя час после заявленного времени), в левом крыле было уже не протолкнуться, гости очень плотно стояли друг к другу на лестнице, а очередь загибала на Рюмин переулок и заканчиваться не собиралась. В итоге мы успели запустить всех только к двум часам ночи. Наглядный пример: Дима попросил принести воды на лайв — дорога от сцены до бара и обратно заняла у меня десять-пятнадцать минут . На конец 2020 года эта история кажется чем‑то обычным: Cream Soda, Тим, чего ты ожидал? Сейчас им достаточно выложить сторис за один день до ивента, и человек 200 гарантированно ворвутся. Два года назад, еще до выхода альбома «Красиво», это казалось чем‑то из другой вселенной, хотя у парней за спиной уже были альбом «Пожар» и огромная вереница вечеринок до существования Powerhouse, например, в «Солянке». Круто, что эта история про веру музыкантов в свой материал и в обязательный успех произошла у меня на глазах, надеюсь, это будет мотивацией для кого‑то, кто прямо сейчас хочет, чтобы все получилось. Семь главных концертов: Первое выступление Лизы Монеточки в Москве

Андрей Алгоритмик: Первое московское выступление Монеточки прошло у нас в 2016 году в рамках ночной вечеринки «Танцпол», промоутерами тусовки были Даниель Ливингстон и Кирилл Zeus of Arc, а помог выйти на связь с Лизой, кажется, Глеб Pharaoh, вот такой странный замес всего.

К этому надо прибавить, что Монеточке было тогда 17 лет и в клуб, по сути, в таком возрасте не пускают — так что мы привезли с ней ее родителей.

На лайве она держалась молодцом, по выступлению в целом было понятно, что у артиста будет интересное будущее. Реакция у публики на неизвестного тинейджера в разгар вечеринки была тоже очень теплой, лайв получился очень камерным, а после него дом опять пустился в танец до самого утра. Worldwide FM

Андрей Алгоритмик: Большой шоукейс WWFM начался еще в Лондоне, когда я приехал к ребятам в офис и мы, вооружившись пластинками лейбла и пинтами пива, сели придумывать, как представить радио в Москве. Решили задействовать как английских, так и московских артистов, не акцентироваться на каком‑то одном жанре и показать разную палитру музыки, размазав ее по дневной и ночной программам. Все это музыкальное пиршество происходило в рамках Года британской музыки в России при поддержке Британского Совета. Локальные артисты, среди которых были Locked Club, Raumskaya, Lapti, Riddim Research Program, Lay-Far, получили поддержку и эфиры на WWFM, английскую сторону и радио представляли основатель WWFM Gilles Peterson, Skinny Pelembe, Emma-Jean Thackray, Global Roots, Elsa Hewitt и Tash LC. Шоукейс Young Echo (1 февраля 2020 года)

Тим Кадыров: Зимний десант бристольской электроники, на котором шикарно было все: от самих выступлений (обязательно послушайте их, если еще не успели) до разговоров, например, про паверовский фиш-энд-чипс, по версии Young Echo не уступающий ничем английскому. Бразильские недели на чемпионате мира-2018

Тим Кадыров: Желто-зеленое безумие со вкусом кашасы, с большими выступлениями легендарных бразильских артистов, таких как Hermeto Pascoal and Band, Ludere, всеобщим патриотичным порывом на матче «Россия — Хорватия» и бесконечными поездками за пивом в ближайшие магазины Таганки во время матчей самих бразильцев. Пожалуй, это был самый масштабный культурный обмен всей команды дома. Футбол с «Интуристом», апрель 2019 года

Ксения Карло: Обожаю этот концерт за то, что в нем сошлись одновременно способность нынешней российской сцены к самоиронии, открытость публики к экспериментам и, казалось бы, максимально смешная, но очень живая идея.

В какой‑то момент мы вместе с группой «Интурист» решили, что было бы классно озвучить матч Лиги чемпионов музыкальной импровизацией подобно тому, как озвучивали когда‑то немое кино.

Прямо в зале в прямом эфире зрители смотрели матч, а группа, сидящая вполоборота к экрану, комментировала звуками происходящее. Было весело и волнительно («Манчестер юнайтед» против «Барселоны»!), пиво лилось рекой. Кстати, стоит отметить, что Женя Горбунов из «Интуриста» футбол особо не смотрит, так что в тот вечер он, вероятно, впервые в жизни посмотрел матч от начала до конца. «AIM Presents: In Collaboration», февраль 2020 года

Ксения Карло: Последнее большое мероприятие Года британской музыки в России и последний международный концерт в доме перед тем, как международные концерты исчезли из нашей жизни как явление, — таких описаний, в принципе, уже достаточно для включения в этот список, но особенным его сделало прежде всего наполнение.

Три шикарных британских артиста — Саймон Фишер Тернер, Эндрю Ханг (Fuck Buttons) и Агама — отправились на два дня на студию с Алиной Петровой (Kymatic), Анатолием Айсом («Функции фанка») и Женей Горбуновым («ГШ», «Интурист»). Пары с российской стороны подбирала команда дома, и, похоже, мы не ошиблись: творческая химия появилась моментально и воплотилась в три экспериментальных 40-минутных сета на концерте 28 февраля, чуть меньше чем за месяц до локдауна в Москве. Именно по таким проектам мы больше всего скучаем в условиях закрытых границ. Стрим «Save the Scene»

Андрей Алгоритмик: Важный концерт в истории «Павера» — карантинный стрим-концерт «Save the Scene», в котором приняли участие пара десятков артистов за два дня, от «Пасош» и «Увулы» до «Всигме» и Ильи Мазо.

Первый день «Save the Scene» — в трансляции «Афиши»

Мы были на исходе сил спустя 4 месяца локдауна и уже, признаться, мало верили в позитивный исход ситуации. На второй день стрима мы узнали, что, скорее всего, сможем открыться через 2 недели, и все это превратилось в празднование через бурю эмоций. Всем артистам, поддержавшим нас в ту суровую пору, — любовь. Большинство из них примут участие и в семилетии дома.

Ксения Карло: Все происходящее на съемке вызывало смесь трепета, волнения, нервов и восторга. Особенное впечатление производили музыканты, большинство из которых совершенно некомфортно чувствуют себя в окружении камер и без зрителя, но выкладывались на уровне прожженных поп-звезд. Примерно так же вела себя команда — несмотря на весь карантинный опыт, задача провести своими силами суммарно 10 часов прямого эфира казалась почти непосильной, но со стороны вся операция выглядела очень серьезно: рации, режиссура, все дела.

Тим Кадыров: Чувство единения со сценой не было никогда так велико, как в тот день. Особенно трогательным был момент, когда в самом конце первого дня на последнем треке «Пасош» все участники выбежали на сцену, прыгали, кричали и бесились, и было видно, как им не хватало выступлений.

Второй день «Save the Scene» — в трансляции «Афиши»

От себя хочется сказать огромное спасибо операторам, которые абсолютно бесплатно провели с нами два полноценных съемочных дня, Rentaphoto, безвозмездно предоставившим нам аппаратуру, Пете Чинавату и Алексею Розину за проведение обоих дней и «Афише» за поддержку стримов. Всем музыкантам — безграничная любовь, увидимся на семилетии.