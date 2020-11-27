Doing Great Agency запускают собственный лейбл (что вполне логично с их опытом). Называться он будет Doing Great Music. Первый артист — Директор Всего. Первый релиз — его клип про очень занятого мужчину, который, конечно же, вновь всех отчитывает и всех увольняет. Представляем видео с комментариями ДВ и соосновательниц лейбла.

Директор Всего

«Осенью 2019 года я открывал московскую неделю моды семинаром на тему “Бизнес дресс-код”. Открытие праздника фешена проходило на станции метро Очень Деловой Центр, а в пригласительных был обозначен строгий бизнес дресс-код для этого мероприятия. В тот вечер я уволил много людей за неправильный внешний вид, одной из них была Маша Миногарова.



Обычно после того, как я увольняю людей, их жизнь начинает меняться в лучшую сторону , вот и с Машей произошли изменения и рост KPI: вышел фильм с её участием, она побывала в гостях у Ивана Урганта, запустила авторское онлайн шоу “Позавчерашние новости”. Маша проявила себя в работе лучшим образом, и мне сразу стало интересно с ней поработать, ведь я сотрудничаю только с лучшими! Наши секретари организовали конференс-колл, где я презентовал Маше BIG IDEA совместного предприятия, и вскоре был подписан контракт».

Подробности по теме «Директор всего» опубликовал клип на трек «Уволю». В нем он увольняет редакцию «Афиши» «Директор всего» опубликовал клип на трек «Уволю». В нем он увольняет редакцию «Афиши»

Катя Штарева Doing Great Agency, кофаундер

«В 2020 году кроме стресса, мы испытываем кайф от открытия того, что не делали до этого — весной это была онлайн-платформа STAY, сейчас — лейбл Doing Great Music. Мы довольно много работаем с артистами с разных сторон — со стороны проектов с брендами, продвигаем релизы и концерты, отвечаем за менеджмент, теперь хочется посмотреть на это ещё с одной стороны — со стороны лейбла».

Аня Кострюкова Doing Great Agency, руководительница пиар-направления

«Образ и эстетика вселенной Директора Всего нам очень близки, мы так сильно вдохновились, что начали сегодняшнее утро с рассылки пресс-релизов в редакции по факсу. В общем, надеемся, наш дебют пройдет классно, и скоро мы расскажем о новых артистах и проектах Doing Great Music».