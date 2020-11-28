Немецкий композитор и пианист Мартин Кольштедт выпустил новый альбом «Flur», где успешно продолжает исследовать интровертскую инструментальную музыку для больших площадок. «Афиша Daily» представляет клип, специально записанный музыкантом в немецком лесу и рассказ Кольштедта об альбоме и видео.
«FLUR» — это одновременно и начало новой эры, и возвращение к истокам, к тому, что важно сейчас и было важно всегда. На этом альбоме вы услышите фортепианные пьесы, сочиненные и записанные мной дома. Это музыка освобожденная от какого‑либо влияния извне, музыка, в основе которой лишь интуиция. Этот год очень особенный и странный во многих отношениях — но именно он дал уникальную возможность музыке просто начать вытекать из моих пальцев, и вырваться из фортепиано в мой дом, окруженный деревьями и полями. Я хочу подчеркнуть здесь слово "позволить", тк обычно при записи альбомов наше сознание, ум и ворчливые сомнения пытаются вставить свое слово, откорректировать, отформатировать пьесы по своему вкусу. Но в этот раз с этими десятью фортепианными пьесами было совсем по другому: было ощущение, что кто‑то переключил мою связь с пространством и временем на клавиши фортепиано. Такой связи с инструментом у меня не было никогда.
В этом альбоме я бы выделил три трека, о каждом из которых мне есть что рассказать:
«XEO» — сильный трек. В нем вы услышите своеобразное музыкальное исследование — с меняющимися настроениями и разнообразными пейзажами, которые могут встречаться на пути извилистой реки. Это трек, который идет в своем направлении, не оглядываясь назад.
«QUO» — на каждом моем альбоме есть трек под таким названием. Здесь он стал принял обличие, покорного интроверта, который осмелился помечтать, прежде чем вернуться в себя и свою реальность.
«JUL» — мой компаньон вот уже много лет. Он появляется, когда все вдруг начинает кардинально меняться, и когда кажется, что вот-вот и произойдет что‑то новое. И, радостно исчезает через какое‑то время,так и не обретя четкую форму. И, вот, неожиданно, во FLUR со всеми его пьесами, он нашел себе идеальное место обитания, и, наконец обрел форму полноценной композиции.
В видео «LUN» я играю лайв на столетнем рояле Steinway на прекрасных лугах Эйхсфельда в самом центре Германии. Оно было снято с одного дубля Леной Табеа Матиас на айфоне.
Это один из треков альбома «FLUR», который изначально задумывался как колыбельная. Мною была записана только одна версия этого трека, и, как ни странно, он стал центровым треком, и задает настроение всему альбому.
Появление этого трека связано с любимым рассказом моих племянниц. Это рассказ о маленькой девочке Луналин, которая родилась совсем маленькой — ростом в 10 сантиметров — и которая каждый день, на рассвете, превращается в разные растения. А после захода солнца она снова превращается в девочку, и пускается в невероятные приключения, которые происходят в лесу и в ее доме, расположенном на старой липе. Их участниками становятся разные лесные обитатели и ее верный друг хомячок Бильбо, который заменяет ей лошадь.
Но эта пьеса не является символом невинности и наивности, как вам это может показаться — я исполнял ее и на похоронах моей бабушки, провожая ее в последнее путешествие. Удивительно, что совершенно разные контексты могут быть объединены одним произведением. Но именно этой амбивалентностью я и хотел открыть дверь в этот альбом.