«FLUR» — это одновременно и начало новой эры, и возвращение к истокам, к тому, что важно сейчас и было важно всегда. На этом альбоме вы услышите фортепианные пьесы, сочиненные и записанные мной дома. Это музыка освобожденная от какого‑либо влияния извне, музыка, в основе которой лишь интуиция. Этот год очень особенный и странный во многих отношениях — но именно он дал уникальную возможность музыке просто начать вытекать из моих пальцев, и вырваться из фортепиано в мой дом, окруженный деревьями и полями. Я хочу подчеркнуть здесь слово "позволить", тк обычно при записи альбомов наше сознание, ум и ворчливые сомнения пытаются вставить свое слово, откорректировать, отформатировать пьесы по своему вкусу. Но в этот раз с этими десятью фортепианными пьесами было совсем по другому: было ощущение, что кто‑то переключил мою связь с пространством и временем на клавиши фортепиано. Такой связи с инструментом у меня не было никогда.

В этом альбоме я бы выделил три трека, о каждом из которых мне есть что рассказать:



«XEO» — сильный трек. В нем вы услышите своеобразное музыкальное исследование — с меняющимися настроениями и разнообразными пейзажами, которые могут встречаться на пути извилистой реки. Это трек, который идет в своем направлении, не оглядываясь назад.

«QUO» — на каждом моем альбоме есть трек под таким названием. Здесь он стал принял обличие, покорного интроверта, который осмелился помечтать, прежде чем вернуться в себя и свою реальность.

«JUL» — мой компаньон вот уже много лет. Он появляется, когда все вдруг начинает кардинально меняться, и когда кажется, что вот-вот и произойдет что‑то новое. И, радостно исчезает через какое‑то время,так и не обретя четкую форму. И, вот, неожиданно, во FLUR со всеми его пьесами, он нашел себе идеальное место обитания, и, наконец обрел форму полноценной композиции.