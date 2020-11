«Volta», 2007

Самая приключенческая пластинка Бьорк, попробовавшей себя в рекордном количестве амплуа — от индустриальной дивы («Army of Me») до джазовой вертихвостки (упоительная кавер-версия старой песенки австрийского композитора Ганса Ланга «It’s Oh So Quiet»), — но так и не решившей, какое из них ей идет больше. Вероятно, потому что ей идут они все.

Однако свой главный альбом Бьорк сотворила по горячим следам еще одной личной травмы: через год после выхода «Post» одержимый певицей мужчина отправил ей посылку с самодельной бомбой и покончил с собой, записав это — и еще 22 часа связанных с Бьорк откровений — на видеокамеру. Посылку перехватила лондонская полиция, но этого эпизода оказалось достаточно, чтобы артистка уехала из Англии в Испанию — расставаться с образом сказочной скандинавской феи со слабостью к брутальным электронщикам, записывая дико красивый, страшно серьезный и, что характерно, очень исландский «Homogenic».

«I thought I could organize freedom/How Scandinavian of me», — поет Бьорк на второй минуте «Homogenic», начиная одну из самых умопомрачительных («Hunter» — «Jóga» — «Unravel» — «Bachelorette») альбомных связок в истории звукозаписи. Оставшиеся 25 минут — от адресованных бывшим бойфрендам Трики и Голди «5 Years» и «Immature» до скрежещущей «Pluto» и целительной «All Is Full of Love» — тоже не подкачали. «Unravel» — любимая песня Тома Йорка, «Homogenic» — непререкаемая классика трип-хопа, а Бьорк после него можно было простить самые немилосердные эксперименты.