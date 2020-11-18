Минская группа «Кассиопея» выпустила «По колено в любви», первый альбом за пять лет. Мы представляем его с кратким комментарием коллектива и заодно поясняем, в чем его величие.

«Спички дурням не игрушка! И любовь тоже! Иначе все горит огнем и сгорает дотла! Наш альбом рассказывает именно о том, как делать не надо. Иногда по-доброму, иногда достаточно кроваво. Вот есть жанр фильм-катастрофа, а у нас альбом-катастрофа»



Конечно, забавно, что такая аннотация к альбому получилась у группы, которая никогда не была про дух времени и все прилагающееся. «Кассиопея» всегда были таким гениальным вневременным психоделическим аттракционом с песнями про Чингачгука и Алесю-телеглаз. Понятное дело, эти песни не могли вырасти где‑то кроме не менее абсурдного постсоветского пространства, однако же, слушая «Кассиопею», как‑то не хотелось никогда помещать в конкретный контекст — это было предательством по отношению к их песням.

И, знаете, та же история с «По колено в любви». По звуку тут все примерно так же, только еще более лихо: «Кассиопея» и раньше была группой для танцев (хоть это сложно помыслить поначалу), но тут порой идет в окончательный разнос под доморощенную электронику и пластиковые ударные. По лирике тут все поменялось: волшебства стало сильно меньше, отчаяния и неизбывной тоски — сильно больше.

Понятно, что кому‑то захочется через него прокомментировать хоть пандемию, хоть происходящее в родной для музыкантов Беларуси, но, как у них часто бывает, эта запись вызревала долго и удачно потерялась во времени. Как и их герои: выросшие дети, которые все едут и едут куда‑то домой, несчастные любовники, собирающие по крупицам свое прошлое и тонущие в них. В этом смысле «По Колено в Любви» вторит не работам, скажем, «Петли Пристрастия» (их по понятным причинам вечно хочется сравнивать), а последнему альбому «Дайте Танк (!)». Там тоже разочарованный в себе герой пытается найти ответы в непошлом прошлом. Отличия — в изначальном положении этого самого героя. Если у Дмитрия Мозжухина на альбоме живет и страдает циник, но Илья Черепко-Самохвалов, Александр Либерзон и компания делают песни про людей, еще не потерявших умение удивляться. И вечно обжигающихся. И вечно ошибающихся.

Ну, то есть про нас.