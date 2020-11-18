Трек уфимца и флоридца сначала утек в сеть, а в пятницу вышел официально. Владимир Завьялов объясняет, почему этот альянс не стоит нарекать большим достижением российского музыкального рынка.

«Переноси альбом, по-братски советую», — сказал Моргенштерн, порекомендовав Тимати отодвинуть выход своего большого релиза с прошлой пятницы на куда‑нибудь подальше. Алишер не соврал: только его фит с Лил Пампом все и обсуждают последние несколько дней. На этом фоне альбом Тимати прошел как‑то мимо. Про саму песню «Watafuk?!» рассказать особо нечего: представьте себе типичный трек Моргенштерна и не менее типичный автора песни «Gucci Gang». В общем, что представляете, то и услышите. Кажется, что песня явно померкла бы на фоне «Пососи», «El Problema» и «Cadillac», если бы не слова «Моргенштерн» и «Lil Pump» через запятую.

Та самая песня

Интереснее то, как релиз был подан и встречен. Взгляните хотя бы на обложку: там Моргенштерн и Лил Памп — как бы аккуратнее выразиться — наглядно демонстрируют процесс владения этим миром. Хейтеры скажут, что все куплено? Алишер отвечает: «Я записал мировой хит, и, вообще, взгляните на чарты», — и прикрепляет ссылку на чарт Genius, популярного в России сайта с текстами песен. Медиа тоже довольны: большой рэп-паблик «Рифмы и панчи» называет трек «интернациональным» и заявляет, что «эти двое напишут новую страницу в индустрии», популярные СМИ задаются вопросом: «Алишер покоряет США?» На этом фоне резко констрастирует реакция Лил Пампа. Соцсети рэпера промолчали о релизе — от самого Лил Пампа о существовании песни «Watafuk?!» мировые поклонники флоридца могли узнать лишь из его мимолетного репоста чужой сторис (!) да пары тиктоков — к слову, уже удаленных. Впрочем, этого хватило для того, чтобы рэп-паблики были довольны. Но напомним: хейтеры скажут, что все куплено! И не то чтобы у таких претензий вообще нет оснований — слишком уж подозрительно выглядит настолько хилый саппорт от Лил Пампа. Красноречиво выглядит и риторика Лил Пампа в репосте сторис: мол, ого, 2 миллиона за сутки — оказывается, этот трек перформит, прикольно. По законам логики и крикливых текстов сейчас необходимо сорвать покрова: открыть топы Spotify, Apple Music, Billboard и других чартов и констатировать, что нет никакого Моргенштерна с Лил Пампом в мировых списках, соврал нам Алишер! А еще можно посмотреть на динамику карьер двух артистов за последние два года. Разница будет ощутимой: пока Моргенштерн превращался из блогера в артиста и из артиста в долларового миллионера, Лил Памп сочинил ноль больших хитов, начал поддерживать Трампа, потерял на этом фоне 100 тыс. подписчиков в инстаграме и респект улиц.

И что мы в итоге имеем? Вчерашний блогер сделал фит с автором мультиплатиновой «Gucci Gang»? Нет, скорее главный артист России-2020 спел с американским сбитым летчиком.

Но важно вот что: нет никакой грусти от того, что «международный коллаб» не попал в чарты, а навеял воспоминания о договорных матчах Тимати со Снуп Доггом и Дидди. Грустно то, как Алишер в январе, уже после «Легендарной пыли» и прочих стриминг-свершений, зачем‑то просил фанатов заспамить соцсети Лил Пампу с просьбами о фите. Для того чтобы понять, насколько это унизительное мероприятие, можно напомнить, кем был Моргенштерн в начале 2020-го и кем был Лил Памп. Грустно то, как о подобных фитах как о больших индустриальных победах пишут рэп-медиа: можно сколько угодно воротить нос от «Рифм и панчей», но самый крупный музыкальный паблик страны не получится совсем не считать камертоном. Речь ведь и не только о дуэте Моргенштерна и Лил Пампа. Сюда же — любимые музыкальными медиа известия о достижениях российских музыкантов в чарте Genius. Они преподносятся как глобальные свершения наших на Западе, но ведь это всего лишь следствие местной популярности сайта с текстами и трактовками: рэпер что‑то зачитал — все не поняли и пошли смотреть, что же он имел в виду. Сюда же — дуэты Кизару со Smokepurpp и Tory Lanez, которые не сделают русский рэп в одночасье популярным за океаном, как бы ни говорили в рэп-пабликах. Сюда же — заграничные активности Little Big, масштаб которых здесь принято преувеличивать: речь все-таки стоит вести об умеренной популярности за рубежом, а не о мировом владычестве. Грустно то, что потребители, камертоны и некоторые представители российского музыкального рынка не избавились от колониального мышления, хотя давно минули времена, когда считалось крутым подписаться на лейбл-ноунейм, выступить в зале на 50 человек, но лишь бы в Европе. «Ты не понял, папа самый первый», — говорит Моргенштерн в треке с Лил Пампом. Нет, Алишер. Ты клянчил фит у сбитого летчика — с таким первенством мы не взлетим к далекому космосу.