Артисты обожают петь о родных или просто любимых городах — от Амстердама до Владивостока. О том, как хорошо вы знаете песни об этих городах — свежий тест «Афиши Daily».
В какой американский город направляется группа a-ha?
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Какой город не упоминают Джиган и Смоки Мо в песне «Все ровно»?
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Sqwoz Bab отправился отдыхать на Черное море. А куда именно?
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Про какой северный город поют эти благозвучные скандинавы?
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«Как всегда современный, по-античному надменный». А это про что?
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В честь этого города у Coldplay называется песня, но о нем там даже не поется
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Так, здесь речь явно о каком‑то американском городе. Каком?
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«Фонари за углом — может быть, ждет судьба». Где?
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Куда нас зовет Тейлор Свифт?
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Какому городу посвятили балладу звезды бритпопа?
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А другие звезды бритпопа про что поют?
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Какому городу Beastie Boys написали открытое письмо?
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«В моем городе звезд не видно» — речь про Урал. А про что конкретно?
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Тут тоже наверняка про родной город! Какой?
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Здесь упомянут один неблагополучный американский город. Какой?
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