В ютьюб-шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают панчи. В новом выпуске Alphavite, который хорош и в баттлах, и на записях, читает про бабочек в руках и в животе, темное будущее и смерть. В рубрике «Дай нам бит» свои биты включал @imfirstfeel.