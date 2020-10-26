В ютьюб-шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают панчи. В новом выпуске Alphavite, который хорош и в баттлах, и на записях, читает про бабочек в руках и в животе, темное будущее и смерть. В рубрике «Дай нам бит» свои биты включал @imfirstfeel.
Rigel M
Основатель и ведущий шоу
Алфавит — тру-гангстер. Несмотря на статус киборга-убийцы в баттлах, он не побоялся попробовать себя в новом формате и налегке уничтожил биты, которые мы для него подготовили.