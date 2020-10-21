Дуэт Даши Шульц и Сергея Хавро (Parks, Squares and Alleys) выпустил новую песню «Откровения», и, кажется, ничего лучше о любви мы в этом году не слышали. «Афиша Daily» рассказывает, почему, а сами музыканты описывают обстоятельства появления трека и рассуждают о будущем проекта.

По-хорошему, в «Откровениях» нет откровений. Это красиво обставленный и ладно скроенный, максимально уютный инди-поп на два голоса. И черт с ним, интонации — важнее. Шульц и Хавро смогли максимально реалистично передать те ощущения, которые ты испытываешь, когда ты на пороге большой и светлой любви: чтобы и сердце стучало, и в коленках дрожь, и так далее. Но и это было бы, наверное, банальщиной, не будь песня сделана на два голоса. Так, Даша и Сережа будто бы намеренно работают с советской традицией песен о любви, где он и она недомолвками и полунамеками говорят о больших сердечных вещах. Наконец, это был бы простенький дуэт, если бы не аранжировки. Можно очень долго ругать современных инди-поп-артистов за эфемерность, излишний эскапизм, чрезмерный уют, но тут все максимально умеренно и оттого не звучит унылой размазней. «Откровения» — идеальная песня о любви, в 2020 году таких мы еще не слышали.

Даша Шульц

Обстоятельства просты — мы как всегда решили, что пора делать новый материал, засели на кухне, болтали. Нам захотелось сделать что‑нибудь романтичное, настроение такое было. Так и получилась песня откровение — диалог двух влюблённых людей, которые бояться показать свои чувства, стесняются, но все сложится хорошо. Этот сингл из нашего нового ЕР, который получился, как нам кажется, взрослее, готичнее. Это немного мрачное волшебство. Наша новая ступень. Мы надеемся, что [наш совместный проект] и не закончится. Мы очень заряжены на новые песни, концерты. Наше творчество вдохновляет нас самих. Поэтому только движение вперёд, новый материал, который будет ещё круче.

Сергей Хавро

Мы начали работу над новым материалом, не меняя принцип написания песен — как всегда придумывали мелодию и слова под аккомпанемент гитары или синтезатора. В один из вечеров мы долго пытались сделать что‑то из уже существующих набросков, но ничего не выходило, Даша была на дизморали, настроения для написания песен не было совсем. Мы разошлись по домам, ничего не сделав. Тогда я решил, что этот вечер в любом случае должен пройти с пользой, включил синт и придумал тему, которая в последствии стала партией куплета. Даше задумка понравилась, и на следующий день мы начали развивать тему, написали текст, придумали припев, дело осталось за малым — за записью. Для новой EP мы записали только живые инструменты, никаких VST-плагинов на этот раз не использовали, с барабанами нам помог Миша Ракаев, а с их записью и мастерингом — Гоша Пинчук. В новых треках получилось воплотить идею с минимализмом в инструментале, уделив основное внимание голосам, сам мини-альбом получился довольно концептуальным с целой историей, которая начинается с «Откровения», а заканчивается довольно трагично словами «…но я тебя помню». То, что рождается у нас с Дашей — настоящая магия. Абсолютно непонятно, как и откуда приходят эти песни. Мне кайфово и от результата, и от процесса создания музыки, и чем дальше — тем интереснее. Мы постоянно экспериментируем, Даша развивает свой навык игры на басу, а я увлечен гитарой и различными шумовыми эффектами. Кто знает, может быть следующий релиз будет инструментальным эмбиентом.

Дуэт можно, наконец, услышать и увидеть вживую: 22 октября в Санкт-Петербурге в клубе MOD и 28 октября в Москве в «16 Тоннах» Билеты еще есть. Помните, что посещение концертов из‑за пандемии является серьезным риском. Будьте аккуратны и носите масочки на лице (обязательно закрывайте нос) и санитайзеры в карманах.