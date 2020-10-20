Обычно переделки старых хитов вызывают много вопросов, но здесь все в порядке. Возможно, потому что в перезаписи участвовали собственно авторы, музыканты «Кино». Поэтому получилось без лишнего пафоса и с уважением к оригиналу. Видео — четвертое в серии роликов к грядущему концертному туру «Кино», который пройдет в следующем году.