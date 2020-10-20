В это воскресенье баттлы на Versus возвращаются спустя почти год. Площадка уже не та, что раньше: в баре 1703 теперь нет ни Ресторатора, ни рэп-звезд, ни былого хайпа. Но когда‑то все было по-другому: «Афиша Daily» вспоминает ярких персонажей старого Versus и выясняет, что с ними сейчас.

Галат

Тот самый баттл Галата и D.Masta, закончившийся дракой и аннулированным вердиктом судей

Тогда: Владимир Галат состоял в объединении «Грехи отцов» и исполнял мрачный депрессивный рэп, но больше был известен все-таки по баттлам на Versus, где он участвовал с самого старта проекта. Выступления Галата на Versus оценивать тяжело: вроде бы в его карьере было всего одно поражение (в самом первом баттле, от участника с никнеймом Хохол), но вот увлеченный баттл-фанат на вопрос «кто самый сильный баттл-MC?», скорее всего, вряд ли ответит, что это Галат: Владимир никогда не котировался среди топов в глазах жанровых гиков, но был одним из главных лиц раннего Versus — такой вот парадокс. Самый памятный баттл Владимира — конечно же, кульминация продолжительного конфликта с D.Masta, завершившаяся первой в истории Versus дракой. Сейчас: Кто бы мог подумать в 2017 году, что Ресторатор станет банкротом, а Галат войдет в список Forbes — правда, в лонглист и в специальную категорию «30 до 30», но сам факт! Что случилось — в 2018 году Галат резко пропал из баттлов и соцсетей. В это же время в интернете резко завирусилась мультяшная группа «Френдзона» с песнями о подростковых искушениях от лица анимешницы с синими волосами, романтика в маске, человека по имени диджей Валера и хулигана в костюме крокодила. Последний исполнял речитатив с запитченным голосом, в котором сложно было не узнать Галата. В итоге оказалось, что Галат — главный идеолог и сонграйтер группы, а еще и талантливый поп-продюсер: певица Дора не даст соврать!

Подробности по теме Группа «Френдзона» рассказывает о новом альбоме «Не разлей вода» Группа «Френдзона» рассказывает о новом альбоме «Не разлей вода»

Jubilee

Оксимирон — не первый, кто разгромил Джонибоя на Versus

Тогда: друг и сподвижник Галата по группе «Грехи отцов», Никита Кондратенко также стоял у истоков главной баттл-площадки страны. В 1703 (и за его пределами, Versus в ранние годы проводился и на выезде) он без проблем разбирался с участником по имени Подземный Принц Хатт, вынуждал Виктора СД убегать из зала и выносил на суд божий (и, естественно, земной) детали личного конфликта с Джонибоем. С 2014 года стал больше времени уделять творчеству и было совсем ушел из баттлов (хотя, между делом, обменивался диссами со Славой КПСС — и смотрелся, честно говоря, убедительнее противника), но зачем‑то два года назад тряхнул стариной, вернулся в 1703 и нарвался на въедливого баттл-активиста МЦ Похоронил. Поединок не судили, но ощущение победы оппонента будто бы не оспаривалось. Позднее в интервью «Афише Daily» Jubilee признавал последний баттл неудачным. Сейчас: Оставив баттлы, Jubilee записал приметную концептуальную микстейп-трилогию «Emoji FM». Слава КПСС съязвил, что Никита поменял звание «дедушки баттл-рэпа» на амплуа «Дрейка для малолеток» — мы скажем, что Jubilee нашел свой звук, узнал толк в прилипчивых припевах с автотюном (одна «Полярная ночь» чего стоит!) и нашел баланс между дерзостью рэп-репрезентов (например, «Темная сторона») и нехарактерными для рэпа откровениями (например, песня «Спасибо» — про школьный буллинг). В прошлом году у Jubilee выходил альбом «Меланхолия Drive» — получился концептуальный аудиороудмуви: совсем скоро выйдет вторая часть пластинки.

Подробности по теме Интервью с Jubilee о важности общения с родителями, баттлах и мизогинии Интервью с Jubilee о важности общения с родителями, баттлах и мизогинии

Ресторатор

Интервью «Вписке» зафиксировалосамый успешный период в жизни Ресторатора. Увы, так будет не всегда

Тогда: «Интернет-баттлы сдохли, фристайл-баттлы давно мертвы. Я знаю эту кухню. С вами Ресторатор: добро пожаловать на Versus Battle», — с этих слов Александра Тимарцева начинается первый выпуск проекта с Гарри Топором и Билли Миллиганом и история, которая продлится шесть лет. Это был 2013 год. В скором времени Ресторатор перестанет продавать айфоны и сосредоточится на проекте, а спустя несколько лет станет приезжать в 1703 на новенькой «бэхе». Пиковый Versus принес Тимарцеву миллионы рублей и всенародную известность. Сейчас: В феврале 2018 года состоялся баттл Гуфа и Птахи: он не понравился никому из профильной тусовки, но стал последним популярным баттлом. Спорная изнурительная турнирка Versus Fresh Blood 4, блокировка канала и отказ от сотрудничества с букмекерами, исход рэп-звезд с проекта — все это в совокупности привело к падению просмотров и доходов проекта. В 2020 году стало известно, что Ресторатор остался в миллионных долгах и ушел из проекта, не договорившись со вторым функционером Versus — Яном Яновым. Сейчас Тимарцев занимается интернет-реалити Sosed.tv — трэш-шоу, напоминающим то ли «Дом-2», то ли «Голод», и живущим на зрительские донаты. Энди Картрайт

Дебют Грязного Рамиреса на Versus случился в поединке с Картрайтом

Тогда: Автор социального и текстоцентричного рэпа больше запомнился массам как, вероятно, самый невезучий участник Versus. Нельзя сказать, что Картрайт был совсем неконкурентоспособен, но все свои баттлы на площадке проиграл — просто оппоненты были сильнее. Самый известный баттл с участием Энди — пьяный бенефис Obe 1 Kanobe, который наглядно показал, как харизма, подача, уверенность и обаяние могут перебить текст. Сейчас: Самая трагичная история из списка. В этом году Картрайт должен был принять участие в обновленном Versus, но судьба распорядилась иначе: в июле Энди погиб. В его убийстве обвиняют его супругу Марину Кохал. Исполнителю было 29 лет. Obe 1 Kanobe

Самый известный баттл Обивана

Тогда: Никита Канобович немного пошумел в конце нулевых, дрался с Птахой, попал на лейбл к Гуфу (и даже записал с ним фит) и, по собственным признаниям, раньше всех в России начал делать рэп «про бабки, наркоту и телок». Но наибольшей известности он добился благодаря баттлам. Эдлиб «Е, бой», пьяные перфомансы и авторский стиль подачи выделили Канобовича среди прочих MC. В 2017 году Обиван даже представлял Versus на совместном ивенте с питерским «Словом» — том самом, где случился баттл века. О лучшем поединке Канобовича уже сказано выше: редкий случай в истории баттл-рэпа, когда MC пьянел и вместе с этим все сильнее сокрушал оппонента. Сейчас: продолжает записывать рэп «про бабки, наркоту и телок» и даже удостоился приглашения от главного изгнанника русского рэпа Кизару в его объединение Haunted Family. Другой вопрос, что баттл-активности Обивана все равно как‑то заметнее.

Подробности по теме Месть джедая: что нужно знать о самой громкой и комичной разборке русского рэпа Месть джедая: что нужно знать о самой громкой и комичной разборке русского рэпа

Rickey F

Баттл с раундом про рак оппонента, сделавший Rickey F популярным

Тогда: «Раунд про рак» и слухи про гострайтинг сделали Геннадия Фарафонова из обычного участника второго сезона турнира для баттл-фрешменов Versus Fresh Blood суперзвезду баттл-рэпа. Но это было только начало: Rickey F параллельно записывал песни и снимал клипы, быстро набрал подписчиков в VK и, когда его коллеги ходили на Versus баттлиться, поехал в туры. Rickey F стал редким примером, когда Versus сработал как промо-площадка и помог зажечь звезду для рэпа, а не только баттлов. Примечательно, что баттл-образ шутника при этом совсем не вязался с песнями, полными самоанализа и печали. Сейчас: Полностью завязав с баттлами (последний поединок был в 2018 году с Гарри Топором), Rickey F посвятил себя творчеству, но в последнее время редко выпускает свежий материал и появляется в инфополе. Гарри Топор

Поражение Noize MC от Гарри Топора

Тогда: Исполнитель рэп-страшилок про переломанные кости и прочие травмоопасные дела, житель известного своими подвалами питерского района Дыбенко, Игорь Александров участвовал в самом первом выпуске Versus. В отличие от своего оппонента Билли Миллигана, Гарри Топор сходу освоил непривычный формат офлайн-баттлов и победил. Топору доставались статусные оппоненты — кого‑то он выносил в одни ворота (Noize MС), кого‑то побеждал, но чуть менее убедительно (Obe 1 Kanobe) и однажды проиграл ST. Сейчас: Еще один случай, когда баттлы уступили место творчеству и концертам. Со временем рэп Гарри Топора чуть подобрел — например, последний сингл артиста красноречиво называется «Латте»: неплохо для автора альбома «Лики смерти». В прошлом году Гарри Топор и его друг и соратник Тони Раут анонсировали не тур, а целый чемпионский марафон на 90 городов — жаль, в дело вмешался коронавирус. Хип-хоп одинокой старухи

ХХОС на пути к чемпионству на втором сезоне Fresh Blood последовательно побеждал сильных оппонентов. Например, Rickey F

Тогда: Константин Лопатин, мастер абсурдного сторителлинга и баттл-рэпа с креном в стендап во втором сезоне Versus Fresh Blood всю дорогу был андердогом — что не помешало ему победить всех фаворитов (Rickey F, Букер Д. Фреда, Млечного) и взять чемпионство. Сейчас: «Если я [проиграю], то для меня ничего не изменится: меня уже слушают от Калининграда до Камчатки. Если ты [проиграешь], то ты просто пойдешь баттлиться на другой какой‑нибудь площадке», — панчил Райтраун, звезда эфира радиостанции Studio 21, против баттл-рэпера ХХОС’а. Справедливо — ХХОС хоть и исправно выпускает песни (в них, как и положено баттл-рэперу, много техники и много злости), но появляется в инфополе в основном благодаря поединкам. Лопатин выступил на всех основных площадках — ярких баттлов среди этих выступлений не сказать чтобы очень много. Johnyboy

Оксимирон назвал этот ролик «снафф-видео». Вы его точно смотрели

Тогда: Рижанин Денис Василенко пришел на Versus как успешный в определенных кругах исполнитель поп-рэпа и звезда ныне позабытого «InDaBattle». Чем это закончилось, вы все знаете: в 2015 году Оксимирон показал мастер-класс по рэп-баттлам и отправил Джонибоя в карьерный нокдаун. Сейчас: После баттла с Оксимироном Джонибой выпустил несколько треков: их приняли прохладно, и где‑то в начале 2016-го Денис резко пропал из поля зрения — ходили слухи, что артист открыл кофейню в Риге, сменив творчество на бизнес. Два года спустя Джонибой вернулся с двумя клипами и новым альбомом, а заодно рассказал Дудю, где пропадал все это время: вместо монологов о бизнесе мы услышали киношную историю про страггл, в которой было все — долги, адский труд в другой стране и личная драма. Также Johnyboy поучаствовал в онлайн-поединках 17 независимого баттла Hip-hop.ru, удостоился там похвалы от Оксимирона, но не прошел до финальных стадий. 13 ноября у Дениса выйдет свежий альбом «Демоны проснутся в полночь». На Versus рэпер возвращаться не намерен. Майти Ди

Один из самых ярких баттлов Майти Ди — против Эдика Кингсты из питерского «Слова»

Тогда: Одессит Дмитрий Таран (фамилия настоящая) не то чтобы считался фаворитом первого сезона Versus Fresh Blood, но делал все, чтобы турнир проходил веселее. Типичный баттл Майти Ди — шутки-«ванлайы» (когда вместо многоуровневой схемы по деконструкции оппонента MC сыпет быстрыми и легкими панчами), которые радовали самую непритязательную аудиторию Versus, смотревшую баттлы ради юмора. Победителем первой «фрешки» Дмитрий не стал, но полюбился зрителем и стал постоянным участником Versus. Сейчас: С тех пор мало что изменилось — Майти Ди регулярно посещает Versus (чуть реже — другие площадки) и поучаствует в новом парном сезоне Versus Team Up. На этом фоне незаслуженно незаметным кажется его творчество: Майти Ди не в пример другим баттл-MC сочиняет стильный и недурственный ньюскульный хип-хоп, который заслуживает большего внимания.