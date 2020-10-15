Шарлот записал заглавную песню к сериалу «Руммейт», выходящему 15 октября. По звуку это все тот же Эдуард Шарлот, которого мы полюбили: нежный статный поп в лаконичных декорациях и с каким‑то очень местным надрывом. Кажется, таких песен он может писать по сто штук, но эта еще и страшно прилипчивая. Представляем трек с кратким комментарием музыканта
«Я молодой россиянин, и мне нравятся интересные истории в которых мы находим частичку себя вновь. Руммейт — тот самый случай, когда ты сочиняешь музыку проникнувшись волшебным и в то же время обыкновенным. Девиз «Живём всего лишь раз» вдохновляет молодых и устрашает смелых»
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Сериал «Руммейт» будет доступен с 19:00 15 октября на сервисе more.tv.