Сегодня вручают нобелевскую премию по литературе. Четыре года назад ее впервые вручили музыканту — Бобу Дилану, границы возможного широки как никогда. Мы решили пофантазировать и составили список тех авторов-исполнителей, которые также заслуживают премию: если не в этом году, то в ближайшие лет десять.
Моррисси
За что: «За воплощение истинно британской иронии в рок-культуре и язвительность на благо»
Подробнее: Моррисси вернул поэзию в рок-музыку, медленно скатывавшуюся в примитивизм эпохи пост-панка, и написал десятки удивительных текстов: едких, громких, полных самолюбования и самобичевания. Если у британского рока и был поэт в последние сорок лет, то это он.
Шансы: Нобелевский комитет любит давать награды неоднозначным героям и устраивать, тем самым, срач на целый год. Стивен Патрик Моррисси в этом смысле — идеальный кандидат.
Кто еще мог бы: Деймон Албарн, Джарвис Кокер
Пример:
Я сын, наследник
Робости, что до преступного обыденна,
Я сын, наследник того,
Что из себя ничего не представляет
Кендрик Ламар
За что: «За создание воодушевляющих гимнов борьбы с неравенством»
Подробнее: Ламару уже дали Пулитцера. И нет более подходящего артиста в качестве лица новой афроамериканской культуры.
Шансы: Не сейчас, но потом обязательно.
Кто еще мог бы: Коммон, Нэс
Пример:
Я строю схемы, но позвольте рассказать о себе:
Обезболивающие лишь погружают меня в сумерки,
Где единственные светлые пятна — красивые киски и Бенджамины (купюры $100 — Прим. ред.),
И мне это нравится.
Патти Смит
За что: «За принесение настоящего нерва в музыкальную лирику»
Подробнее: Смит, начиная с приснопамятной строчки про Иисуса, который умер за чьи угодно грехи, но не ее, всегда была больше, чем музыкантка. Не замечать это невозможно. И если уж давать кому‑то из музыкантов Нобеля, то именно ей.
Шансы: С учетом того, что Смит — еще и писательница, должны дать обязательно.
Кто еще мог бы: Кэтлин Ханна, Кортни Лав
Пример:
«Дин-дон“, — звенят колокола.
И поют:
«Иисус умер за чьи‑то грехи, но уж точно не за мои…»
Том Йорк
За что: «За воплощение надежд и страхов жителей Западного мира на рубеже тысячелетий»
Подробнее: В целом достаточно альбома «OK Computer», который сама группа отказывается признавать концептуальным, и зря. Именно тут Йорк в изящном иносказании озвучил массовые переживания по поводу грядущего миллениума — и превратился в идола. Впрочем, есть впечатление, что эти тексты вряд ли как‑то работают в отрыве от музыки.
Шансы: Призрачные — и их становится все меньше. Лидер Radiohead оказывается совсем не актуальным в меняющемся мире.
Кто еще мог бы: Роберт дель Найя (3D, Massive Attack), Билли Корган (Smashing Pumpkins)
Пример:
Паника, тошнота
Паника, тошнота
Бог любит детей своих, Бог любит детей своих!
Роджер Уотерс
За что: «За создание масштабных, эпических полотен, отражающих настоящие трагедии современного мира»
Подробнее: «Уотерс не первым придумал делать из рок-альбомов настоящие драмы — естественно, с назидательной составляющей. Однако только у него получилось эти драмы продавать миллионам — и при том почти никогда не терять чувство меры. От пафоса «Стены» еще можно поморщиться, но «Animals» «Wish You Were Here» — до сих пор идеальный пример истории о гадостях зарубежного мира, упакованной в альбом.
Шансы: Если не сейчас, то когда еще?
Кто еще мог бы: Пол Маккартни, Эндрю Ллойд Уэббер
Пример:
Помнишь, когда ты был молодым,
Ты сиял, как Солнце.
Сияй, безумный бриллиант!
Брюс Спрингстин
За что: «За создание неприукрашенного портрета целой нации»
Подробнее: Дилан получил Нобеля за «новый язык». Спрингстин этот самый язык сделал максимально доступным широким массам — во многом за счет того, что об этих самых массах всегда и пел.
Шансы: При удачном раскладе премию ему точно должны дать.
Кто еще мог бы: Эдди Веддер (Pearl Jam), Тейлор Свифт
Пример:
«Я родился и был крещен в приходе Св.Джеймса,
У меня своя история, господин,
Нет нужды вам ее слушать,
Я просто говорящий мертвец»
Канье Уэст
За что: «За воплощение страсти как религиозной, так и сексуальной, в новом формате народного творчества»
Подробнее: Альбом «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» — «OK Computer» рэпа, с которого началось самое успешное для жанра десятилетие. И он бы вряд ли стал таким без нахальной, витиеватой лирики, которая описывает проблемы человека, забравшегося слишком высоко. С учетом последующих метаморфоз Уэста, он точно заслуживает самой высокой оценки.
Шансы: Не в ближайшие 10-20 лет, но потом обязательно. А если не дадут, то он обязательно придумает своего Нобеля — и сам себя им наградит.
Кто еще мог бы: Джей-Зи, Дрейк
Припев:
«Думаю, нам пора произнести тост!
Толкнем тост за мудаков,
Толкнем тост за говнюков,
Толкнем тост за уродов,
За каждого из них, кого я знаю!
Толкнем тост за мерзавцев,
Которые никак не закончат.
Детка, у меня есть план: беги, что есть силы»