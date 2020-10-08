Сегодня вручают нобелевскую премию по литературе. Четыре года назад ее впервые вручили музыканту — Бобу Дилану, границы возможного широки как никогда. Мы решили пофантазировать и составили список тех авторов-исполнителей, которые также заслуживают премию: если не в этом году, то в ближайшие лет десять.

Моррисси За что: «За воплощение истинно британской иронии в рок-культуре и язвительность на благо» Подробнее: Моррисси вернул поэзию в рок-музыку, медленно скатывавшуюся в примитивизм эпохи пост-панка, и написал десятки удивительных текстов: едких, громких, полных самолюбования и самобичевания. Если у британского рока и был поэт в последние сорок лет, то это он. Шансы: Нобелевский комитет любит давать награды неоднозначным героям и устраивать, тем самым, срач на целый год. Стивен Патрик Моррисси в этом смысле — идеальный кандидат. Кто еще мог бы: Деймон Албарн, Джарвис Кокер Пример: Я сын, наследник

Робости, что до преступного обыденна,

Я сын, наследник того,

Что из себя ничего не представляет

Подробности по теме Почему Нобелевская премия по литературе опять всех разозлит (и это хорошо) Почему Нобелевская премия по литературе опять всех разозлит (и это хорошо)

Кендрик Ламар За что: «За создание воодушевляющих гимнов борьбы с неравенством» Подробнее: Ламару уже дали Пулитцера. И нет более подходящего артиста в качестве лица новой афроамериканской культуры. Шансы: Не сейчас, но потом обязательно. Кто еще мог бы: Коммон, Нэс Пример: Я строю схемы, но позвольте рассказать о себе:

Обезболивающие лишь погружают меня в сумерки,

Где единственные светлые пятна — красивые киски и Бенджамины (купюры $100 — Прим. ред.),

И мне это нравится.

Патти Смит За что: «За принесение настоящего нерва в музыкальную лирику» Подробнее: Смит, начиная с приснопамятной строчки про Иисуса, который умер за чьи угодно грехи, но не ее, всегда была больше, чем музыкантка. Не замечать это невозможно. И если уж давать кому‑то из музыкантов Нобеля, то именно ей. Шансы: С учетом того, что Смит — еще и писательница, должны дать обязательно. Кто еще мог бы: Кэтлин Ханна, Кортни Лав Пример: «Дин-дон“, — звенят колокола.

И поют:

«Иисус умер за чьи‑то грехи, но уж точно не за мои…»

Том Йорк За что: «За воплощение надежд и страхов жителей Западного мира на рубеже тысячелетий» Подробнее: В целом достаточно альбома «OK Computer», который сама группа отказывается признавать концептуальным, и зря. Именно тут Йорк в изящном иносказании озвучил массовые переживания по поводу грядущего миллениума — и превратился в идола. Впрочем, есть впечатление, что эти тексты вряд ли как‑то работают в отрыве от музыки. Шансы: Призрачные — и их становится все меньше. Лидер Radiohead оказывается совсем не актуальным в меняющемся мире. Кто еще мог бы: Роберт дель Найя (3D, Massive Attack), Билли Корган (Smashing Pumpkins) Пример: Паника, тошнота

Паника, тошнота

Бог любит детей своих, Бог любит детей своих!

Роджер Уотерс За что: «За создание масштабных, эпических полотен, отражающих настоящие трагедии современного мира» Подробнее: «Уотерс не первым придумал делать из рок-альбомов настоящие драмы — естественно, с назидательной составляющей. Однако только у него получилось эти драмы продавать миллионам — и при том почти никогда не терять чувство меры. От пафоса «Стены» еще можно поморщиться, но «Animals» «Wish You Were Here» — до сих пор идеальный пример истории о гадостях зарубежного мира, упакованной в альбом. Шансы: Если не сейчас, то когда еще? Кто еще мог бы: Пол Маккартни, Эндрю Ллойд Уэббер Пример:



Помнишь, когда ты был молодым,

Ты сиял, как Солнце.

Сияй, безумный бриллиант!

Брюс Спрингстин За что: «За создание неприукрашенного портрета целой нации» Подробнее: Дилан получил Нобеля за «новый язык». Спрингстин этот самый язык сделал максимально доступным широким массам — во многом за счет того, что об этих самых массах всегда и пел. Шансы: При удачном раскладе премию ему точно должны дать. Кто еще мог бы: Эдди Веддер (Pearl Jam), Тейлор Свифт Пример: «Я родился и был крещен в приходе Св.Джеймса,

У меня своя история, господин,

Нет нужды вам ее слушать,

Я просто говорящий мертвец»

Канье Уэст За что: «За воплощение страсти как религиозной, так и сексуальной, в новом формате народного творчества» Подробнее: Альбом «My Beautiful Dark Twisted Fantasy» — «OK Computer» рэпа, с которого началось самое успешное для жанра десятилетие. И он бы вряд ли стал таким без нахальной, витиеватой лирики, которая описывает проблемы человека, забравшегося слишком высоко. С учетом последующих метаморфоз Уэста, он точно заслуживает самой высокой оценки. Шансы: Не в ближайшие 10-20 лет, но потом обязательно. А если не дадут, то он обязательно придумает своего Нобеля — и сам себя им наградит. Кто еще мог бы: Джей-Зи, Дрейк Припев: «Думаю, нам пора произнести тост!

Толкнем тост за мудаков,

Толкнем тост за говнюков,

Толкнем тост за уродов,

За каждого из них, кого я знаю!

Толкнем тост за мерзавцев,

Которые никак не закончат.

Детка, у меня есть план: беги, что есть силы»