На шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают новые песни. Герой третьего выпуска — Murovei — зачитал рэп про правила ОБЖ, неудавшийся шашлык из белочки и типичные фразы учителей. В рубрике «Дай нам бит» свои биты включал sensi.miller.
Rigel M
Ведущий и создатель шоу
«Муровей удивил. Стильный флоу. Талантливый и многогранный артист. Отлично чувствует музыку и явно разбирается, как делать запоминающиеся припевы. Смог придать каждой композиции уникальную форму»