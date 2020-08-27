Макс Куббе — в прошлом участник хорошей альтернативной группы Kirov — теперь играет комфортабельный немного глянцевый инди-поп (не ищите тут негативную коннотацию) в проекте Komplimenter. «Афиша Daily» представляет новый клип группы «Меланхолия» с комментариями автора.

За последние несколько лет мне приходилось очень часто контролировать съемочный процесс, монтировать как чужие так и собственные видео и даже заниматься цветокоррекцией. Активно практикуясь и прокачав скиллы во время карантина, я осмелился дерзнуть на полноценное самостоятельное видео-произведение. Оно снималось несколько недель в самых разных локациях, находящихся , преимущественно, на юге России.

Сюжет клипа очень прост — я захожу в комнату воспоминаний, где работает проектор и транслирует все самые теплые моменты из прошлого. Я начинаю плыть по волнам своей памяти и вспоминать самые яркие фрагменты.

Когда мой сеанс воспоминаний заканчивается на это же место приходит новый человек.

«Меланхолия» — это самая интимная и сентиментальная песня с недавно вышедшего одноименного мини-альбома, внезапным образом (внепланово даже для нас) ставшая, с большим отрывом, самой популярным треком с релиза. Надеемся, что клип даст ей дополнительный буст.