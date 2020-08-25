По традиции подводим итоги прошлой недели в музыке. В этом выпуске — новые The Killers и «Комсомольск», дауншифтинг Левана Горозии, возвращение Deftones и многое другое.

«Комсомольск» записал лучший альбом в карьере Что уж там: мы поругивали Дарью и Арину за чрезмерную страсть к упоминанию в песнях тегов поколения без повода и без разбора и не самую изобретательную версию женского поп-рока нулевых. Теперь все изменилось. Тегов стало меньше, их употребление — более уместным и остроумным, а мелодии — приставучими. Самое главное: лучезарный оптимизм, который в условиях поп-рока с прямой бочкой заставлял вспоминать группу Alai Oli и ее худшие черты (если вкратце — пошловатый и натянутый брошюрный позитив), то в балладах и искусно скроенном бедрум-попе он кажется более достоверным и гармоничным.

Новый альбом Левана Горозии — идеальный дауншифтинг Обложку альбома «Рассвет» куда легче соотнести с книгой Пришвина, чем с автором песни «Все танцуют локтями», но в этом и смысл: Леван Горозия вслед за образом и бывшим именем оставляет в прошлом все, что привело его к сольнику в «Олимпийском», главным образом — хиты про успех и передовой продакшен. В авторе «Рассвета» с полностью живыми инструментами и интеллигентскими соуловыми экзерсисами в духе Андерсона Пака и даже местами позднего Мака Миллера сложно заподозрить того, кто еще в начале прошлого года скакал вместе с Тимати и исполнял оду автомобилю «мерседес-бенц». Новый альбом Горозии — это по-хорошему старомодная музыка. Это тихий релакс взрослого человека, который сменил клубные софиты и ночной грув на летнюю террасу с бокалом вина, а кроссы и бомбер — на лакированные туфли, бабочку и смокинг. Ему идет, здесь даже вечный магистральный дискурс Левана о том, что все обязательно наладится и нужно верить в себя, совершенно не отдает книжками и пабликами про мотивацию и впрямь звучит как терапия: рассвет наступил, выход нашелся.

У The Killers все по-старому. Ну и ладно! Вечно ликующий, патетический и торжественный поп-рок для стадионных активностей и, как всегда, с оглядкой на 80-е (в данном случае на The Cure в самой нехмурой их ипостаси и Брюса Спрингстина) — так звучит новый альбом группы Брендона Флауэрса. «Imploding the Mirage», отчет не столько о проделанной работе, сколько о боевой форме: героика Флауэрса работает без перебоев, хваткость в мелодиях он тоже не растерял. Другое дело, что к списку вечных хитов новый альбом ничего не поставил; впрочем, не особо и надеялись. Что немного смущает: оптимистичная лирика и патетика The Killers — это такие отголоски конца нулевых, когда казалось, что сейчас придет Обама, придут перемены и все поправится. Не поправилось, стало хуже. The Killers — прекраснейший рудимент ушедшей навсегда эпохи.

Лучшая альтернативная группа нулевых вернулась с новой песней Мы про Deftones — любителей объединить эрос и танатос под совсем не глянцевой обложкой атмосферного металла. На новом треке все по-старому — тягучий рубленый звук, крикливый и тянущий истеричные нотки голос Чино Морено, разухабистая полиритмия и ощущение, что еще чуть-чуть, и прямо в ад. Новый альбом выйдет 25 сентября.

Тоска, танцы и разбитое сердце на новом EP Троя Сивана Релиз имени хартбрейка не по плану: за тем, что творчески следует за развалом отношений артиста, традиционно интересно наблюдать — здесь же Трой Сиван будто бы мечется между меланхолией размазанных синтезаторов и зареванной подушки, ну и танцполом, на котором не получается забыться. Впрочем, к статусу одного из самых интересных поп-артистов настоящего времени этот EP Сивану ничего не добавляет.

Что еще Bright Eyes льют вечные слезы, но с небывалым пафосом, Nas устраивает премиум-аттракцион винтажного рэпа, Erasure встряхнули кости на танцполе и не очень убедили.