У The Killers все по-старому. Ну и ладно!

Вечно ликующий, патетический и торжественный поп-рок для стадионных активностей и, как всегда, с оглядкой на 80-е (в данном случае на The Cure в самой нехмурой их ипостаси и Брюса Спрингстина) — так звучит новый альбом группы Брендона Флауэрса. «Imploding the Mirage», отчет не столько о проделанной работе, сколько о боевой форме: героика Флауэрса работает без перебоев, хваткость в мелодиях он тоже не растерял. Другое дело, что к списку вечных хитов новый альбом ничего не поставил; впрочем, не особо и надеялись. Что немного смущает: оптимистичная лирика и патетика The Killers — это такие отголоски конца нулевых, когда казалось, что сейчас придет Обама, придут перемены и все поправится. Не поправилось, стало хуже. The Killers — прекраснейший рудимент ушедшей навсегда эпохи.