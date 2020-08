Squarewave делает музыку с 16 лет — его ранние треки получили поддержку легендарной пиратской станции Kool FM и известной джангл-команды Full Cycle из Бристоля, а его группа Nasha Experience выиграла Best Alternative Act на UK Asian Music Awards в 2011 году. Запустил лейбл New World Audio в 2010 году, также вел еженедельную передачу на культовой радиостанции Kool FM.

Sir Spyro

Музыкант сначала был диджеем Тинчи Страйдера, затем стал грайм-продюсером, а его почерк — sounds of the sir — чуть ли не одна из фирменных фишек-тегов в грайме. Одна из последних его работ — хит Stormzy «Big for Your Boots».

Sir Spyro вел передачу про новинки грайма на Rinse FM (центр притяжения британского грайма и другой urban music) с 2005 по 2017 год. Сейчас Sir Spyro ведет собственную программу на лондонском радио BBC Radio 1Xtra.