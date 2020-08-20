Балаковский грайм-продюсер Oddkut, он же Никита Куценко из московской бэйс-тусовки United и проекта Taэt Vremya выпускает треки на лейбле крестного отца жанра DJ Slimzee. В преддверии петербургского сета 21 августа он собрал плейлист из 10 неочевидных хитов грайма и рассказал о важных представителях жанра, про которых вы могли не знать.

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Oddkut: «Topper Top», который вышел в 2016 году на легендарном дабстеп-лейбле Deep Medi, стал для меня абсолютным бэнгером, который взрывал вечеринки . Помню, я впервые услышал этот трек на московской тусовке на сете британца DJ Squarewave. Не помню, сколько раз трек включали снова и снова, но это был взрыв».

DJ Squarewave Squarewave делает музыку с 16 лет — его ранние треки получили поддержку легендарной пиратской станции Kool FM и известной джангл-команды Full Cycle из Бристоля, а его группа Nasha Experience выиграла Best Alternative Act на UK Asian Music Awards в 2011 году. Запустил лейбл New World Audio в 2010 году, также вел еженедельную передачу на культовой радиостанции Kool FM.

Выступление DJ Squarewave на вечеринке United x Смена в 2017 году в Москве

Sir Spyro Музыкант сначала был диджеем Тинчи Страйдера, затем стал грайм-продюсером, а его почерк — sounds of the sir — чуть ли не одна из фирменных фишек-тегов в грайме. Одна из последних его работ — хит Stormzy «Big for Your Boots». Sir Spyro вел передачу про новинки грайма на Rinse FM (центр притяжения британского грайма и другой urban music) с 2005 по 2017 год. Сейчас Sir Spyro ведет собственную программу на лондонском радио BBC Radio 1Xtra.

Один из знаменитых треков Sir Spyro

Killa P Лондонский эмси, ветеран грайма. Вошел в легендарную группу Roll Deep, когда ему было 22. В 2007 году трек Killa P «Skeng» с его кузеном Flowdan от The Bug буквально разлетелся по миру, это один из фирменных дабстеп-треков. Сейчас артист концентрируется на сольной карьере.

Stormin MC Пионер грайма, начал читать в возрасте 13 лет. Stormin MC — основатель коллектива N.A.S.T.Y. Crew, в который потом вошли Kano, D Double E и Jammer (ныне топовые МС). Одним из первых артист стал использовать гэридж-инструменталы (uk garage) и писать агрессивные тексты — он, по сути, приложил руку к рождению фирменного звучания грайма. Stormin MC часто выступал в маске под псевдонимом Teddy Bruckshot. Артист умер от рака в возрасте 34 лет, после его смерти артисты и фанаты скорбили по нему в социальных сетях — Скепта, Диззи Раскал, Example и Rag'N'Bone Man отмечали его влияние на андеграундную сцену Великобритании.

Lady Chann Lady Chann — одна из наиболее известных британских женщин-эмси наряду с Lady Leshurr и Ms Dynamite. Для нее характерен напористый флоу с неповторимым ямайским акцентом. Время от времени появляется во фристайлах на BBC Radio 1xtra и NTS Radio. Vice называет ее «женским лицом» дэнсхолла в Великобритании, а Guardian — «королевой дэнсхолла». Из видных хитов — фит на дабстеп-треке от Zomboy «Here to Stay».

Фристайл от Lady Chann на радио BBC Radio 1Xtra