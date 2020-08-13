На шоу «3 кота» ведущий, вокалистка и приглашенный гость в непринужденной атмосфере разговаривают и, цепляясь за какую‑то фразу, создают новые песни. В новом сезоне шоу выходит при информационной поддержке «Афиши Daily». Герой второго выпуска Thomas Mraz читает рэп про тяжесть в желудке и другие дискомфорты, а также каверит группу «Альянс».

«Алмас поразил своими способностями, мы не ожидали от него настолько крутого скилла в вокале и фристайле. Выпуск получился не только смешным, но и очень музыкальным. Вы услышите рэп про жуткий ужин от жены, про испачканные новые кроссовки, а также про дискомфорты, которые не дают спокойно жить. Ну а гостем рубрики с приглашенными битмейкерами стал саунд-продюсер артиста Eighteen — Mike Ty».