— Я знаю, что вы давали послушать Цоя и «Кино» [известному американскому музыкальному журналисту] Роберту Кристгау и что его Шумов и Цой зацепили больше всего. Почему Цой?

— Естественно, никто из западных критиков и музыкантов не понимал, о чем речь в песнях группы «Кино», но музыку они слышали, и слышали ее хорошим, опытным ухом. И это опытное ухо могло отметить два очень важных пункта.

Во-первых, песни были хороши сами по себе мелодически. Любимой группой Цоя были The Beatles, а они, как известно, — это гении мелодии. Тексты The Beatles первых пяти лет (смеется) были вообще дебильными, потом они стали более претенциозными, но тем не менее никто никогда не сравнивал их лирику с текстами Боба Дилана или Лу Рида. В музыкальном, в мелодическом отношении The Beatles, конечно, абсолютные гении музыки XX века. И Цой их ужасно любил.

Песни Цоя не то чтобы русские The Beatles, но, по крайней мере, это песни с цепляющими сильными мелодиями, с эффектными гитарными риффами и так далее. То есть по музыке они хороши.

Второе [что зацепило западных журналистов и музыкантов] — у «Кино» был современный, очень модный для того времени постпанковый саунд. Их потом сравнивали, скажем, с Joy Division, хотя я точно могу сказать, что те не были любимой или вообще как-то отмечаемой Цоем группой. Тем не менее это постпанковое, минималистичое, глуховатое, мрачноватое звучание в те времена было очень модно. В этом смысле «Кино» были группой гораздо более актуальной, чем, скажем, «Аквариум», не говоря уже о «Машине времени».

— Я читал ваше интервью «Звукам.ру» в 2002 году, пока готовился к нашему разговору, и вы там говорили, что к «Кино» ближе всего по духу были тогда «Король и Шут». Вы там хорошо все это объясняете, и мне интересны две вещи: первое — кто сейчас таким может быть, а второе — почему вот, собственно, до сих пор ищут нового Цоя?

— На самом деле, есть помимо Цоя еще как минимум один персонаж, который не менее, даже более универсален, — это Владимир Высоцкий. Но что-то по поводу нового Высоцкого я никаких разговоров не слышал. По поводу нового Цоя, на самом деле, тоже. Есть многие наши молодые группы, которые, очевидно, испытали на себе влияние «Кино». Я думаю, самая популярная цоевская группа — это «Порнофильмы».

— Ого!

— Конечно, в гораздо большей степени политизированы, чем «Кино». Они вообще не были политроковой группой в отличие от, скажем, «Телевизора» Миши Борзыкина. С Цоем это [политизация] получилось, в общем-то, нечаянно и почти по иронии судьбы. Если бы Цою в 1986 году кто-нибудь сказал, что песня «Перемен» станет революционным гимном России в XXI веке, думаю, он бы сильно удивился. Даже в тот период у него были песни более призывные, чем «Перемен». Скажем, «Попробуй спеть вместе со мной»: там текст «мы смелы и бодры», «мы делаем шаг на недостроенный мост» — эта песня скорее могла бы стать гимном. Но стала почему-то «Перемен», которая никакого конкретного политического подтекста в то время не имела.

Но это я отвлекся. Значит, группа «Порнофильмы» — это политическая группа, но если говорить о музыкальной составляющей, стиле, подаче, я бы сказал, что «Порнофильмы» продолжают именно цоевскую линию. Не линию «ДДТ» или «Телевизора». Первые были хард-роковой группой, вторые — электронной. А «Кино» — это типичнейший постпанк, равно как те же самые «Порнофильмы» или «Июньские дни». У нас довольно много таких «посткиношных» групп.

— Раз вы уже начали про политику. Вы, по-моему, в «Советском экране» на рубеже 1980–1990 годов радовались, что Цой бесконечно далек от политики. Я так понимаю, что речь шла даже не о его текстах, а о том, что он сам не пытался никаким образом участвовать в каких-либо общественно-политических процессах того времени в стране.

— В 1980-е годы быть рокером — уже было своего рода политическим заявлением. В какие-нибудь замшелые 1970-е годы, если у тебя были длинные волосы и ты играл на гитаре, ты уже был антисоветчиком априори, это был уже political statement. В 1980-е годы считалось, что рок — это музыка перестройки, перемен, всего молодого и прогрессивного. Но вся эта политизированность наших рокеров — она была совершенно несформулированной. У Игоря Талькова, который, в общем-то, скорее принадлежал к попсовой тусовке, нежели к рокерам, песни были гораздо более политизированными, чем у «Кино». Тальков, кстати, очень их любил. Мы с ним общались незадолго до его смерти, и он мне как раз говорил, что из всех наших рок-групп его любимая именно «Кино».

Цой был абсолютно аполитичным человеком, это его просто не интересовало. Он хотел свободы, как и мы все, это делало его, естественно, антисоветчиком. Но если начинать ковыряться — правые, левые, такая-то партия, такое-то движение, то-се, — он был абсолютно не в контексте этого. Его интересовали другие вещи: музыка, кино, изобразительное искусство. Он был человеком культуры, а не политическим животным, это совершенно очевидно. Брюс Ли был для него гораздо большим авторитетом и гораздо сильнее притягивал его внимание, чем Михаил Горбачев или Борис Ельцин.

— Вы сравнивали в «Ещенепознере» наслушанность Науменко и Цоя, и Цой, по вашему выражению, не был таким задротом музыкальным, как Науменко. Свой слушательский опыт он пытался — особенно когда «Кино» стало активно развиваться во второй половине 1980-х годов — как-то поменять, улучшить, углубить, чтобы дотянуться до остальных своих коллег? Или ему этого хватало?

— Мне, по крайней мере, неизвестно о том, чтобы Цой как-то особо гонялся за новой музыкой. В «Кино» музыкальный модник номер один был Густав, Георгий Гурьянов. Он охотился за всеми новейшими пластинками и старался быть в курсе всех дел. Юра Каспарян тоже, естественно, интересовался новой музыкой, слушал The Police, [копировал] гитарные партии. Витя в этом смысле был человеком менее увлеченным новейшими штуками. Тот факт, что он оставался убежденным битломаном, тоже говорит, что его музыкальные вкусы были сформированными и достаточно консервативными. Этот модный саунд «Кино» — не Цой был его архитектором, вот. Его строил в первую очередь Юрик Каспарян.

— Уточняющий вопрос: правильно я понимаю, вы возили Цоя выступать за рубеж, в небольшие клубы? Правильно ли я помню?

— Нет, нет. Это не совсем так. Я группу «Кино» возил выступать в Европу, в Америку его возила Джоанна Стингрей, и я не помню, честно говоря, это надо у нее спросить, были ли в Америке у «Кино» концерты.

Я тогда делал очень много всяких мероприятий с русскими рок-группами за границей. Я вывозил Витю и «Кино» на второй фестиваль советского рока в Рим. Первый был в 1988 году, и там хедлайнерами были «Звуки Му» и «Браво». А второй был в 1989 году, в сентябре, под открытым небом. Там была большая площадка в парке — и там как раз было «Кино», была одна литовская группа и «Телевизор». Я запомнил эту поездку даже не по концертам, а потому что я хорошо знал Рим и водил по нему Витю и «киношников». Помню, как однажды Густав завис в каком-то гей-магазине, где продавалось всякое мужское нижнее белье, в высшей степени экзотическое (смеется). Мы его оттуда еле вытащили, но он успел там кое-что купить, и в тот же вечер — это было перед концертом — он вышел на сцену практически голый, в каких-то кожаных трусах (смеется).

— Как Depeche Mode.

— Да, да, да. Это было очень эффектно. Я вообще очень любил Густава. Он был самым колоритным персонажем в группе «Кино». Не Витя, а был Георгий.

— А почему?

— Ну, Густав… Просто это был денди, настоящий денди, самый стильный, высокомерный, самый удивительный чувак в Ленинграде в то время. Ну потом, правда, его затмил Владик Монро, но это было уже потом.

— Ваш последний концерт «Кино» — это…

— … [в СССР] в 1988 году на фестивале Ленинградского рок-клуба в малом Манеже в Ленинграде. Ни в 1989, ни в 1990 году я на концертах «Кино» не был. У них тогда уже шел этот айзеншписовский чес, и они редко бывали в Москве и Петербурге. [Самый] последний концерт «Кино» — то, о чем я говорил, — город Рим, Итальянская республика, сентябрь 1989 года. Вот это был мой последний концерт «Кино».

— А если бы то интервью, потерянное, сохранилось (Троицкий брал интервью у Цоя для своей книги, но в итоге решил его не издавать, а потом оно было утеряно. — Прим. ред.), вы бы его когда-нибудь переиздали или все-таки это не тот разговор, который достоин издания?

— Разумеется, я бы его переиздал. Конечно, оно мне показалось не слишком интересным в контексте книги, для которой это было сделано. Смотрите сами, я там писал о таких эксцентричных личностях, интервьюировал мастеров эпатажа типа Сергея Курехина, Пети Мамонова, Бори Гребенщикова и так далее. И они все там высказывались в высшей степени занимательно. На этом фоне интервью Цоя мне показалось очень пресным, и я его забраковал. Но кто же мог знать, значит, что произойдет в дальнейшем? Естественно, если бы я, идиот, это интервью сохранил и расшифровал, то, конечно же, оно стало бы известным и его бы цитировали. Я уверен, что это самое большое интервью из всех, которые Цой когда-либо давал.

Четыре с половиной часа мы с ним просидели, то есть я записал три кассеты C-90. Мы говорили спокойно, неспешно. Мы были вдвоем, Разлоговой не было. И поэтому он там говорил обо всем: о детстве, отрочестве, юности, обо всех своих любимых книгах и фильмах. Обо всем, что мне в голову приходило, я его спрашивал. Но Цой был при этом, скажем так, довольно вальяжный, довольно вялый и отвечал на вопросы без блеска. За него говорили его песни.

— Сейчас есть еще какая-то память о Викторе Цое, о «Кино», о русском роке и так далее, живы еще многие участники, есть какая-то преемственность. Вот мы, когда делали проект, у нас появилось ощущение, что как будто бы уже через десять лет этого уже всего не будет — ни преемственности, ни памяти. Мы сейчас не берем внешние какие-то, политические и другие факторы, а именно культурные факторы. С вашей точки зрения, вот это останется? Вот какой-то очередной юбилей Виктора Цоя мы будем справлять? Будем ли мы вспоминать его на сорокалетие гибели?

— Это вопрос дискуссионный. Я не берусь тут давать какие-то категорические оценки и высказывать такие уверенные суждения. На мой взгляд, через десять лет Цоя и «Кино» помнить будут. Вот. Естественно, забудут все фильмы, это, я думаю, несомненно. На мой взгляд, уже «Иглу» и «Ассу» все забыли, тем более это фильмы, прямо скажем, не выдающиеся. Что касается песен «Кино», то они так же, как песни The Beatles, — то, о чем мы говорили в начале, — очень качественные. И точно так же, как песни The Beatles, они не выветриваются под влиянием моды, новых тенденций и так далее. Это уже такая железобетонная классика, мне кажется, что она уже затвердела в памяти.

Думаю, что песни многих современников Цоя, которые также были модны, скажем, в 1980–1990-е или нулевые, вполне могут забыться напрочь. Песни «Кино» — нет. Опять же, напрашиваются параллели с Высоцким. Его продолжают помнить и любить, в том числе люди, которые родились уже после его смерти. Почему? Потому что это потрясающие песни, потрясающий голос, потрясающая энергетика, ну и лирика тоже, естественно, сильна. И никуда ты от этого не денешься, и пока Россия не стала Китаем, все это будет с нами.