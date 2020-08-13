К 30-летию со дня смерти Виктора Цоя «Афиша Daily» запускает спецпроект «Кончилось лето» про его жизнь, творчество, память о нем. Группа «Кино» много на кого повлияла (и об этих сходствах у нас был специальный тест), и ее неоднократно перепевали. Предлагаем вам угадать каверы на Цоя.
Это «Кукушка», а кто поет?
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Один из лучших каверов на Цоя спет не на русском. А кто исполняет?
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До сих пор многие считают, что эту песню написал не Цой, а исполнитель кавера. Мы нарочно немного изменили звук, чтобы было посложнее узнать песню. Какую?
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Один из лучших каверов на «Кино» вообще — «Транквилизатор» в исполнении Tequilajazzz. На бэк-вокале к этой песне должен был петь один известный рокер. Кто?
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Один из самых неожиданных каверов на «Перемен». Кто его исполняет?
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В 2010 году вышел рэп-трибьют «Кино». Кто это переиначивает «Звезду по имени Солнце»?
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Удивительно, но из песен Цоя многие музыканты любили перепевать «Мы хотим танцевать». Кто это не делал?
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Как правило, «Кино» перепевали в суровых рок- и хип-хоп-аранжировках, а легкомысленный поп оставался не у дел. Но есть удивительное исключение. Кто смог сделать поп-фанк из «Троллейбуса»
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И напоследок — одна из последних версий. Кто так сурово перепевает «Мама, мы все тяжело больны»
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