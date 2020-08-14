10 песен «Кино», которые вы не помните, а зря
Текст: Сергей Мудрик
Редактор: Николай Овчинников
«Кино» — это не только «Группа крови» и «Пачка сигарет». Во внеочередном выпуске рубрики «Обратная сторона» Сергей Мудрик выбирает 10 хороших, но малоизвестных песен Цоя и товарищей.
Творческая антология «Кино» как самой популярной, значимой и влиятельной рок-группы постсоветского пространства за годы, прошедшие с моменты гибели Виктора Цоя, была детально рассмотрена тысячами преданных киноманов чуть ли не под лупой. Фанатское сообщество тщетно разыскивало неизданные альбомы, иногда выдавая за них сделанные в начале 90-х записи последователей «Кино», попытавшихся скопировать стиль и интонации (вот явный тому пример).
Однако после выпуска Марьяной Цой в 1992 году сборника «Неизвестные песни» и массивного переиздания всей дискографии в 1996 году с ремастерингом, звучание которого со временем превратилось в «каноническое» (именно в этих версиях песни «Кино» зажили в цифровую эпоху), и наличием уместных (и не очень) бонусов, незакрытых лакун в наследии Виктора Цоя практически не осталось.
Почти все, что находилось позднее, было концертными или черновыми вариантами уже опубликованных композиций (долгое время обладавший правами на песни «Кино» лейбл Moroz Records даже выпустил целую серию дисков в новомодном для середины 00-х формате MP3-CD, где записей, качества которых было недостаточно для полноценных отдельных изданий, набралось на несколько десятков часов). Для дотошных фанатов список ниже не станет откровением, зато поможет тем, в чьей памяти Цой связан в основном с популярными хитами и знаковыми студийными пластинками.
10
«Железнодорожная вода»
(кавер на «Аквариум»)
Цой практически не был замечен за публичным исполнением чужих композиций, благо своего материала у него всегда хватало. История оставила запись квартирного концерта, где Виктор Цой еще в дуэте с Алексеем Рыбиным исполняют песню старшего товарища Бориса Гребенщикова «Железнодорожная вода». К слову, БГ позднее не раз отдавал дань памяти Виктору — в сети можно найти исполнения песен «Камчатка», «Мама Анархия», «Я объявляю свой дом», «Алюминиевые огурцы» и вошедший в трибьют «Кинопробы» «Генерал».
9
«Раньше в твоих глазах…»
Переходный период «Кино» между нововолновой романтикой альбомов «Это не любовь» и «Ночь» и патетическим героизмом «Группы крови» оказался наиболее насыщенным материалом, на который публика не обратила должного внимания. Этому способствовал и сам Цой. Короткая и полная рефлексии атмосферная баллада «Раньше в твоих глазах…» вошла в короткометражный фильм «Конец каникул», первый актерский опыт Цоя, который ему и остальной группе сильно не пришелся по душе. Со временем остальные участники «Кино» к этому фильму оттаяли, он превратился в документ эпохи, а фигурирующая на пленке ива на берегу озера Тельбин в Киеве стала местом фанатского паломничества.
8
«Любовь — это не шутка»
Студийная сессия, записанная у Алексея Вишни в 1986 году, была отправлена Цоем в утиль по причинам как творческим (уже назревал совсем новый материал, который в итоге станет «Группой крови»), так и техническим (Джоанна Стингрей вскоре привезла музыкантам новую портастудию с совершенно иным техническим уровнем записи). В итоге альбом, который группа записала у Вишни, но так и не издала, оказался растасканным на сборник «Неизвестные песни» и бонус-треки к переизданию альбома «Ночь». Усилиями Maschina Records, Тихомирова, Каспаряна и сына Цоя Александра, запись недавно была-таки издана в исходном задуманном виде и названа по центральному номеру — напористому и резкому ироничному постпанку, продолжительный финал которого в концертной версии должен был превращаться в эффектный шумовой разнос.
7
«Ты обвела меня вокруг пальца»
Еще один пример свойственной для того творческого периода Цоя любовной лирики с фигой в кармане, положенной на модное сухое и минималистичное звучание. В этой песне основную роль играет бас — только пришедший в группу профессиональный музыкант Игорь Тихомиров, заменивший окончательно ушедшего в «Аквариум» Александра Титова, проявляет себя здесь на все сто.
6
«Бездельник»
(live 1986)
В 1986 году группа в последний раз играет на электрических концертах часть композиций, которые не попадут в новую творческую оптику «Кино», дальше Цой будет исполнять их только на сольных акустических выступлениях. Например «Бездельник №1» звучит в живой версии 1986 года по-панковски разухабисто и громко — запись с концерта, получившего название «Счетчик гейгера», также вошла в делюкс-издание диска «Любовь — это не шутка».
5
«Двигайся, танцуй со мной/Give Me Some More of Your Love»
(с Джоанной Стингрей)
Джоанна Стингрей внесла неоценимый вклад в историю развития как «Кино», так и музыкантов ленинградского рок-клуба в целом — обеспечивала их техникой, журналами, пластинками и видео, спродюсировала знаменитый зарубежный сборник советского рока «Red Wave», договорилась о выходе «Группы крови» в Америке и писала вместе с ними песни.
Детали творческого процесса можно найти в книжной дилогии «Стингрей в Стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье». Единственное совместное исполнение написанной Цоем для Джоанны динамичного номера «Двигайся, танцуй со мной» (который, кажется, Цой развил позднее в собственного «Прохожего») в ее англоязычной версии названной «Give Me Some More of Your Love», случилось на фестивале «Спасем мир». К счастью, эта запись сохранилась.
4
«Вопрос»
Ауттейк со «Звезды по имени Солнце», который был поднят из архива в 2000 году, в десятилетнюю годовщину со дня смерти Виктора Цоя. Песня изначально вошла в сборник «История этого мира», вышедший накануне трибьют-проекта «Кинопробы» и с помпой презентованный на «Нашем радио». Как оказалось, исходя из информации в недавнем переиздании от Maschina Records, в сборник в итоге взяли версию с черновика пластинки. В целом «Вопрос» — действительно наименее интересная композиция из тех рекорд-сессий, однако один цоевский ауттейк стоит многих иных дискографий.
3
«Муравейник»
(demo)
Демо-версия «Муравейника», вошедшего в «Черный альбом», звучит с очевидным рефренсом к «Ласковому маю»: с учетом невероятной в ту пору популярности дуэта Шатунова и Разина, а также затронутых в тексте тем, это было остроумное аранжировочное решение. Встреча двух групп во время гастролей, судя по отзывам очевидцев, действительно случалась. Причем Цой испытывал к «Ласковому маю» большой интерес. Тоже играя на стадионах, он очевидно пытался осмыслить феномен популярности первого советского бойз-бенда.
2
«Смотри — это кино…»
Минутный отрывок-черновик, завершавший сборник «Последние записи», вышедший на Moroz Records в 2002 году, преимущественно состоявший из демо-варианта «Черного альбома». Песня в чем-то схожа по настроению с «Раньше в твоих глазах…», однако в ее шести строчках чувствуется редкое для Цоя тревожное напряжение, созвучное свежим новостям («Те, кто был раньше вставляли в их ружья цветы./В ответ на это свинец затыкал их рты»). Причем песня звучит как законченное произведение, несмотря на ощущение возможного поля для развития текста.
1
«Атаман»
Последняя песня «Кино», записанная за год до кончины Георгия Гурьянова в 2012 году, с грандиозной, в духе классических хитов, гитарной партией Юрия Каспаряна. Вокруг кассеты с записью исполнения песни построен документальный фильм «Цой — «Кино» гражданской жены и последней любви Цоя Натальи Разлоговой, которая до выхода фильма не давала интервью с момента гибели Виктора. После растянувшегося на годы (и благополучно выигранного) судебного процесса за права на песни «Кино», именно с релиза сингла «Атаман» началось переиздание бэк-каталога «Кино» лейблом Maschina Records, находящееся сейчас в самом разгаре и по итогам которого наверняка этот список можно будет расширить.