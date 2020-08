10 песен «Кино», которые вы не помните, а зря

«Двигайся, танцуй со мной/Give Me Some More of Your Love»

(с Джоанной Стингрей)

Джоанна Стингрей внесла неоценимый вклад в историю развития как «Кино», так и музыкантов ленинградского рок-клуба в целом — обеспечивала их техникой, журналами, пластинками и видео, спродюсировала знаменитый зарубежный сборник советского рока «Red Wave», договорилась о выходе «Группы крови» в Америке и писала вместе с ними песни.

Детали творческого процесса можно найти в книжной дилогии «Стингрей в Стране чудес» и «Стингрей в Зазеркалье». Единственное совместное исполнение написанной Цоем для Джоанны динамичного номера «Двигайся, танцуй со мной» (который, кажется, Цой развил позднее в собственного «Прохожего») в ее англоязычной версии названной «Give Me Some More of Your Love», случилось на фестивале «Спасем мир». К счастью, эта запись сохранилась.