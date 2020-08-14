10 песен «Кино», которые вы не помните, а зря

Творческая антология «Кино» как самой популярной, значимой и влиятельной рок-группы постсоветского пространства за годы, прошедшие с моменты гибели Виктора Цоя, была детально рассмотрена тысячами преданных киноманов чуть ли не под лупой. Фанатское сообщество тщетно разыскивало неизданные альбомы, иногда выдавая за них сделанные в начале 90-х записи последователей «Кино», попытавшихся скопировать стиль и интонации (вот явный тому пример).

Однако после выпуска Марьяной Цой в 1992 году сборника «Неизвестные песни» и массивного переиздания всей дискографии в 1996 году с ремастерингом, звучание которого со временем превратилось в «каноническое» (именно в этих версиях песни «Кино» зажили в цифровую эпоху), и наличием уместных (и не очень) бонусов, незакрытых лакун в наследии Виктора Цоя практически не осталось.

К сожалению, ряд треков недоступен в стриминговых сервисах

Почти все, что находилось позднее, было концертными или черновыми вариантами уже опубликованных композиций (долгое время обладавший правами на песни «Кино» лейбл Moroz Records даже выпустил целую серию дисков в новомодном для середины 00-х формате MP3-CD, где записей, качества которых было недостаточно для полноценных отдельных изданий, набралось на несколько десятков часов). Для дотошных фанатов список ниже не станет откровением, зато поможет тем, в чьей памяти Цой связан в основном с популярными хитами и знаковыми студийными пластинками.