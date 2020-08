«Было ощущение, что, когда он поет, аура тебя поглощает»: как выглядели концерты «Кино»

Антон Сазонов

Петербург

Мой отец был военным, ездил за границу, поэтому у меня была вся [доступная на тот момент] техника, в том числе и кассетный магнитофон. Отец постоянно слушал Высоцкого. Я к нему достаточно равнодушен был, зато слушал The Doors, The Beatles, The Rolling Stones. Летом 1982-го старшая сестра мне сказала: «У нас в Ленинграде тоже есть рок. Поехали на квартирник, послушаешь».

Семья у нас продвинутая — сестра тогда была несовершеннолетней, я тоже, но родители нас спокойно отпускали. Тогда я впервые увидел Гребенщикова и понял, что попал. Попал на русский рок, стал им интересоваться.

Цоя первый раз я услышал, наверное, в 1984 году, три песни — «Аллюминиевые огурцы», «Восьмиклассницу» и «Мои друзья идут по жизни маршем». Я их переписал на кассету, но первые две показались мне общепопулярными, а вот «Мои друзья идут по жизни маршем» — классическая композиция, я до сих пор считаю, что она супер.

Я был на концертах во Пскове, в Москве и несколько раз в Питере. В 1985 году был фестиваль рок-клуба, тогда я увидел первый раз Цоя на сцене, понял, что это он, чьи песни я слушал. Честно говоря, выступление было очень слабое, потому что у Цоя и состава тогда нормального не было, Юрий Каспарян только учился играть на гитаре. На басу был Александр Титов, но он разрывался на два коллектива — на «Аквариум» и на «Кино». Цой показался мне обычным человеком, я не мог в нем какой-то изюминки выделить. Мы с ним общались еще до «Группы крови», а после этого нет — там он уже стал суперзвездой. Я рассказывал ему про книжку детективов Рекса Стаута, он заинтересовался, и я ему отдал ее, так она у него и осталась.

Последний концерт, на котором я был, прошел осенью 89 года в спортивно-концертном комплексе имени Ленина (впоследствии СКК «Петербургский», снесен в 2020 году. — _Прим. ред._). Купил билет в кассе за 6 рублей. По пути к СКК стояли лоточники, продавали значки, футболки. У каждого стояла очередь.

Это было настолько мощно, я смотрел вокруг на людей, энергетика была бешеная. Я тогда постоянно ходил на рок-концерты — на «Аквариум», «Пикник», «Чайф», «Зоопарк», — но нигде такой энергетики не было, вот это меня поразило. Тогда был самый сильный концерт, команда была сыграна, голос Цоя звучал мощно, с акустикой все было в порядке.

Некоторые концерты других исполнителей начинались с вопросов зрителей. В Пскове Цой вышел на сцену и сказал: «Я вас очень прошу, можно это сегодня не делать? Давайте просто...» И тут он с аплодисментами и ревом зала начинает играть. Тогда он обычно открывал все концерты песней «Последний герой». Как правило, у групп порядок песен для концертов расписан, но в случае с Цоем несколько раз начинал Каспарян — должны были играть другую песню, а он берет первые ноты «Пачки сигарет», Цой резко на него поворачивается, улыбается, кивает и говорит: «Поехали».

В 89–90 году Цой был для меня номер один однозначно, никто близко не стоял. Всех остальных стоит ставить на 11–12-е место, потому что первые 10 он занимал точно. А после Цоя для меня потрясением был альбом «Аквариума» 2004 года «Zoom zoom zoom». Были моменты, когда я думал, что «Кино» — это для пэтэушников, для девочек, для совсем молодых, что это не мое уже. Но периодически я включаю — и мне до сих пор нравится. Прошло 30 лет, а это не умерло и никуда не ушло.